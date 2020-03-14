Боевики ПНС обстреливают юг Триполи из аэропорта «Митига»

Триполи, 14 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреливают южные окраины Триполи. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил пользователь Facebook.

Боевики активизировали артиллерию, расположенную на территории аэропорта «Митига». Отмечается, что радикалы наносят удары по южной части ливийской столицы, под угрозой оказались мирные жители.

Террористы совместно с протурецкими бандформированиями превратили аэропорт «Митига» в свою военную базу, разместив там артиллерию, системы ПВО, центр управления беспилотниками. Воздушная гавань используется в гражданских целях, чем решили воспользоваться боевики — несмотря на режим прекращения огня, радикалы обстреливают силы ЛНА, не гнушаясь наносить удары и по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

Следует также отметить, что около аэропорта находится неофициальная тюрьма «Митига». С мая 2019 года там незаконно удерживаются два российских социолога — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Ученые прибыли в Ливию, предварительно согласовав с ПНС детали своей работы и получив на нее разрешение. Однако вскоре их похитили боевики группировки RADA, подчиняющейся руководству ПНС. Бандиты используют в качестве живого щита заключенных, среди которых есть иностранные граждане, в том числе российские.