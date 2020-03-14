Финалистка «Битвы экстрасенсов» расшифровала предсказание Ванги о коронавирусе

Экстрасенс Фатима Хадуева связала эпидемию коронавируса, начавшуюся в Китае в конце прошлого года и бушующую сегодня в Европе, с мрачным пророчеством слепой болгарской предсказательницы Ванги.

В беседе с Федеральным агентством новостей Фатима Хадуева обратила внимание, что в переводе с латинского коронавирус означает «яд победителя», и это, по ее словам, не просто так.

«Бороться с вирусом — алогично. Его невозможно уничтожить, это неживой организм, он не существует как отдельное биологически активное звено. Это так называемый паразит, который внедряется в наши клетки и там делится, как на ксероксе. И все меры, предпринимаемые людьми для нераспространения коронавируса, — это меры против чего угодно, но не против «яда победителя»», — заявила дагестанская ясновидящая.

По словам Хадуевой, попадая в организм человека, вирус ищет самые слабые места и органы и там распространяется, размножаясь за счет бактерий.

«А еще этот вирус внедряется в геном и человека и изменяет его структуру. Это главное, для чего появился «яд победителя». По сути, мы заражаемся информационно. Коронавирус несет информационное искажение. И то, что происходит сейчас, это всего лишь подготовка к настоящей эпидемии, которая будет потом. Сейчас люди благодаря коронавирусу заболевают обычными недугами — ОРВИ, ОРЗ, пневмонией. Вирус провоцирует болезни, которые находились в ослабленном организме, и остается в нем как информационный накопитель. И впоследствии, когда будет запущена определенная информационная программа, те, кто имеет в геноме этот вирус, этот «яд победителя», будут совершать то, что им прикажут. Мы станем управляемыми. Это будет не завтра, а через поколение, но это будет. Поэтому короновирус опасен не сегодняшними, а будущими событиями. «Яд победителя» встраивается в ДНК человека для управления нашим сознанием», — отметила Фатима Хадуева.

Она подчеркнула, что это ее собственное мнение, но оно пересекается с пророчеством Ванги.

«Ванга говорила, что люди будут идти и падать прямо на улице, и вымирать, как мухи, даже если не болели до этого. Как будто человек работал от электричества, а его резко выключили. Вот для этого нужен подготовительный этап, которым является сегодняшняя эпидемия коронавируса», — уверена финалистка 13-го сезона программы «Битва экстрасенсов».

На вопрос о том, откуда мог появиться коронавирус, Фатима Хадуева ответила, что он может быть видом бактериологического оружия, которое разрабатывается небольшой группой лиц, желающих управлять всем миром.

«И нельзя быть уверенными в том, что мы — единственные в этой Вселенной. Никто не знает, какие перипетии происходят в космическом пространстве и какая пыль оттуда оседает на нас. Нельзя исключать и то, что вирус может быть последствием неправильных решений наших правителей, которые не смогли с кем-то договориться», — предположила экстрасенс.

Она призвала людей соблюдать элементарные меры предосторожности, отказаться от посещения мест массового скопления людей, мыть руки с мылом, использовать антибактериальные средства, больше пить теплой воды и укреплять иммунитет.

А столь стремительное распространение вируса в европейских странах Хадуева объяснила тем, что европейцы несколько лет находятся в процессе иммунной адаптации с беженцами, как дети, которые только пошли в детский сад.