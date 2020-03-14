Путин назвал голосование по поправкам воплощением принципов конституции

Москва, 14 марта. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит наиболее полно на практике воплотить в жизнь конституционные принципы, заявил президент России Владимир Путин в обращении к Конституционному суду.

«Рассматривая общероссийское голосование как дополнительную гарантию поддержки народом РФ изменений в Конституцию Российской Федерации, считаю, что его проведение позволит наиболее полно на практике воплотить в жизнь принципы, закрепленные в статье 3 Конституции Российской Федерации», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

В субботу, 14 марта, глава государства подписал закон о поправке к Конституции РФ. Закон устанавливает новые требования, выдвигаемые к президенту России, членам правительства, чиновникам разного уровня, а также устанавливает приоритет российского законодательства над международным.

Решение о вступлении закона в силу будет принято по результатам общероссийского голосования, которое назначено на 22 апреля. Официальное опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января заявил о необходимости внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. Для сбора предложений о поправках в конституцию была образована рабочая группа, в нее вошли 75 человек.