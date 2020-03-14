В Сети раскритиковали Лолиту в купальнике за «уши спаниеля»

Москва, 14 марта. Певица Лолита Милявская разозлила интернет-пользователей образом в купальнике. Она опубликовала видео, в котором предстала в одном из своих нарядов для плавания и получила обидные замечания по поводу состояния фигуры.

В своем Instagram звезда без комплексов разместила короткий ролик, во время которого рассказала, как проходит ее тур по стране.

«Мой день артиста. Переезд сегодня поездом. Бешенное удовольствие от тура по стране! Люди плачут и смеются на концертах. Расслабляются и начинают любить себя, не стесняясь. Никакого уныния, дорогие мои Все испытания пройдем вместе и с улыбкой! Мы очень сильные! Живые во всех смыслах! Но руки не забываем мыть в любом случае», — написала она в посте.

Однако многие пользователи не обратили внимания на эмоциональное повествование звезды, а сосредоточились на ее внешнем виде. Они раскритиковали певицу за то, что та в очередной раз предстала перед публикой практически без одежды, и решили, что «без обнаженки» в жизни Лолита существовать не может.

Более того, некоторые прямо указали звезде на недостатки фигуры, заявив, что от груди исполнительницы остались «уши спаниеля» и ее «необходимо приподнять».

«Ужас. Люди сходят с ума», — написал пользователь esinichenko. «А сиськи-то, как уши спаниеля… Спрячь, не позорься», — призвала irinavanusina57. «Кошмар», — прокомментировал kozak8267. «Почему в купальнике? Надеть нечего?» — поинтересовалась liubovtarabykina. «Почему постоянно в раздетом виде? Вы что демонстрируете?» — удивилась natalik72. «Без обнаженки никак», — констатировала torgasheva.natalia. «Крыша съехала? Но уж не до такой степени, голышом стоять ?! Было б что показывать», — отметила likabasilika.04. «Сиськи необходимо приподнять!» — подчеркнула liazzatsautbaeva. «Лола! Не надоело голышом бегать?! Мы ровесницы, но как-то…» — написала nataliachurikova1964.

Ранее похудевшая Милявская показала фигуру в другом, белом, купальнике. 56-летняя певица аналогичным образом сняла себя на видео и опубликовала ролик в Instagram. Однако тогда подписчики были более благосклонны к ней, возможно, потому что купальник был не слишком открытым.