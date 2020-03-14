ЛНР итоги 8–14 марта: оборона против коронавируса, мрак в Крутой горе, республика в огне

Федеральное агентство новостей представляет дайджест основных событий, произошедших в Луганской Народной Республике за неделю с 8 по 14 марта.

Сотни людей без света

Несколько домов были повреждены на текущей неделе в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Фрунзе. Уточняется, что всего ВСУ 13 раз за неделю нарушали перемирие, открывая огонь по территории ЛНР.

«В результате агрессии украинских боевиков повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры по адресам — населенный пункт Фрунзе, улица Гагарина, дома 5 и 8. В результате обстрелов была повреждена линия электропередач в населенном пункте Желтое. В связи с чем более 300 абонентов населенных пунктов Желтое и Крутая гора остались без электроснабжения», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Продвижение на переговорах с Киевом

Контактная группа в Минске договорилась о разведение сил в Донбассе, а также об открытии контрольно-пропускных пунктов в Золотом и Счастье. В ЛНР заявили, что участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи.

Коронавирус не пройдет

ЛНР в целях недопущения завоза на территорию республики новой коронавирусной инфекции ввела обязательный термометрический контроль на пункте пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской. Представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева сообщила, что на пункте пропуска дежурят медики.

Добровольная сдача незаконного оружия

Месяц добровольной сдачи оружия проходит в Луганской Народной Республике. В полиции призвали граждан сдать незарегистрированное оружие и боеприпасы, а также отметили, что лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной ответственности. В противном случае Уголовный кодекс ЛНР предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

ЛНР в огне

МЧС Луганской Народной Республики ликвидировало более 400 природных пожаров в марте. В ЛНР связывают нетипичные для этого времени года природные пожары с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова.

Кусочек Крыма в республике

Работники государственного предприятия «Луганское лесоохотничье хозяйство» в рамках весенней кампании посадили на текущей неделе более 15 тысяч сеянцев крымской сосны на территории Николаевского лесничества. В настоящее время это единственный безопасный участок для культивирования хвойного дерева, остальные находятся вблизи линии разграничения и требуют разминирования.