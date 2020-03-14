РПЦ не будет отменять богослужения из-за коронавируса

Москва, 14 марта. Русская православная церковь (РПЦ) не будет отменять богослужения в храмах на фоне распространения коронавируса, об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — заявил он в эфире программы «Церковь и мир».

При этом митрополит Иларион добавил, что РПЦ будет отвечать на меры против заражения в каждом конкретном случае и прислушиваться к городским властям и медикам. Он подчеркнул, что церковь не будет стоять в стороне и будет заботиться не только о духовном благополучии, но и телесном здоровье верующих.

«Я со своей стороны уже призвал наших верующих — если у них есть признаки простуды, не приходить в храм для того, чтобы не заражать других», ― сообщил он.

Митрополит призвал прихожан не переносить заболевания «на ногах», это опасно и для больного, и для окружающих. При появлении первых признаков болезни Иларион рекомендовал оставаться дома.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что по данным на 14 марта число заболевших коронавирусом в РФ составляет 59. За сутки число заразившихся увеличилось на 14. По данным оперштаба, девять новых случаев зарегистрированы в Москве, два ― в Кемеровской области, по одному случаю в Подмосковье, Петербурге и Калининградской области.