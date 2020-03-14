Порошенко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского

Киев, 14 марта. Пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал возбудить уголовное дело против преемника Владимира Зеленского. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Экс-глава государства пожаловался, что все пять лет его команда прилагала «неимоверные усилия», чтобы Россия «ответила за агрессию» против Украины, а новая власть «готова одним росчерком пера перечеркнуть все это».

Его возмутили слухи о том, что Зеленский постепенно отказывается от курса на членство в НАТО, а в Киеве все чаще звучат доводы в пользу возобновления водоснабжения Крыма.

«Реализация подобных инициатив равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом», — отрезал Порошенко.

Порошенко осудил создание руководством Украины Консультативного совета с республиками Донбасса, назвав это «путем к ползучей капитуляции». Он потребовал от преемника отчета, почему руководитель его офиса поставил подпись под протоколом заседания трехсторонней контактной группы от 11 марта.

«Мы требуем от Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины безотлагательно возбудить уголовное дело по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью», — заключил бывший президент.

Напомним, 11 марта в Минске на встрече трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе стороны договорились ввести новый Консультативный совет по политическим вопросам. К полномочиям органа будет относиться выстраивание прямого диалога Киева с Донецкой и Луганской народными республиками.

Примечательно, что сам Порошенко сейчас является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и упорно скрывается от допросов, в том числе за границей. Но он так же, как многие украинские политики, по-прежнему настаивает на мнимой «российской агрессии» и на том, что тему Донбасса лучше не трогать, а оставить в замороженном состоянии.