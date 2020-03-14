Источник: Кубок Гагарина, скорее всего, будет приостановлен

Москва, 14 марта. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вероятнее всего, примет решение о приостановлении розыгрыша Кубка Гагарина после заявления финского «Йокерита» о прекращении участия в турнире на фоне пандемии коронавируса, сообщил Федеральному агентству новостей источник в КХЛ.

Финский хоккейный клуб «Йокерит» отказался от участия во втором раунде плей-офф КХЛ из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вероятно, это новость повлияет на решение КХЛ продолжить розыгрыш Кубка Гагарина. Из-за мер, введенных властями Москвы по защите населения от коронавируса, 6-й матч серии 1-го раунда «Спартак» — «Динамо» прошел без зрителей.

«Спартак» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:3. Таким образом, «Динамо» взяло верх в серии со счетом 4–2 и вышло во второй раунд Кубка Гагарина.