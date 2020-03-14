Фанаты «Зенита» спели песню о коронавирусе на матче чемпионата России

Санкт-Петербург, 14 марта. Фанаты сине-бело-голубых перепели песню группы «Сплин» во время матча с екатеринбургским «Уралом», посвятив ее ситуации с коронавирусом.

Встреча между двумя командами проходит в Петербурге, на стадионе присутствуют зрители. Фанаты вывесили баннер «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Фанаты исполнили знаменитую песню «Гандбол» группы «Сплин».

«Словом, мы все больны футболом, мы все больны футболом и за футбол умрем», — спели болельщики, заменив слово «гандбол» на «футбол».

Сине-бело-голубые разгромили гостей со счетом 7:1. Авторами голов стали Сердар Азмун, Артем Дзюба, Малком и Себастьян Дриусси.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился ввести запрет на массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Указ вступает в силу с 16 марта.

Запрет будет действовать до 30 апреля. Беглов отметил, что данные меры были тщательно продуманы властями города для защиты населения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести видеоконференцию, посвященную проведению Евро-2020 на фоне коронавируса.