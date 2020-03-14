Боксер Рой Джонс посетил стройку Главного храма Вооруженных сил России. ФАН-ТВ 

Менее двух месяцев остается до торжественного открытия храма Воскресения Христова. Здесь полным ходом идут строительные работы, все торопятся успеть к 9 мая. Главный храм Вооруженных сил возводится на территории Парка «Патриот», именно здесь в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны Москвы.

Собор спроектирован в монументальном, русско-византийском стиле. Стеклянные витрины, металл и стены цвета хаки. Все пропитано символизмом, в память о борьбе с фашистами. Даже диаметр барабана главного купола — ровно 19 метров 45 сантиметров: если цифры соединить, то получится год окончания войны.

Увидеть будущий комплекс, олицетворяющий единство армии, народа и церкви своими глазами приехал американский боксер Рой Джонс. Настоятель храма владыка Стефан показал спортсмену уже готовый нижний, или малый храм собора. Все внутреннее убранство здесь выполнено в традиционной русской технике.

При изготовлении мозаичных панно использовались кусочки стеклянной смальты. Облицовочные материалы проходили около пяти-семи обжигов, затем их покрывали золотом, синей гжелью и перламутром.

Джонсу представили и помещение будущей баптистерии, места для крещения воинов. Большая купель выполнена из белой глины и украшена мозаикой.

«Дай Бог, чтобы духовная составляющая нашей дружбы всегда была на первом месте. Если мы любим друг друга, то и дружить будем, и радоваться тому, что происходит в мире. Храни Вас Господь», — сказал боксеру настоятель Главного храма ВC РФ, Епископ Клинский Стефан.

Рой Джонс остался впечатлен масштабом комплекса, посвященного 75-й годовщине Великой Победы.

«Этот храм для того, чтобы люди помнили своих отцов и дедов, людей, которые пожертвовали жизнью ради будущего, ради мира. Многие страны сегодня уничтожают монументы, посвященные солдатам, они хотят уничтожить свою историю. Поэтому очень важно иметь такие места как это, чтобы сохранить память для будущих поколений», — поделился американский боксер Рой Джонс.

«Воскресение Христово — это тот символ, который объединяет все наше государство в единую святую Русь. Дай Бог, чтобы этот храм стал тем местом притяжения для всех воинов государства российского, чтобы мы здесь принимали военнослужащих разных видов и родов, чтобы они приходили как в свой храм, чтобы они учились молиться, молились и помнили о Боге всегда в каждый день своей службы», — отметил Владыка Стефан.

Главный храм Вооруженных Сил станет третьим по величине православным собором мира. Его освящение состоится в канун празднования Дня Победы.