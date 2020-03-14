Комик Долгополов разочаровался в европейском юморе и возвращается в Россию

Москва, 14 марта. Стендап-комик Александр Долгополов объявил о своем возвращении в Россию. Он объяснил это тем, что сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России.

По словам Долгополова, он два месяца путешествовал по миру после того, как покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. Комик признался, что разочаровался в европейском юморе.

«За это время я понял, что для молодого комика сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России», ― написал комик в Instagram.

Долгополов добавил, что хотел уехать в США, однако не получил визу. Кроме того, комик понял, что ему будет сложно «интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами», поэтому он решил вернуться на родину.

«Так что, соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», — отметил комик.

Долгополов написал, что ему «немного страшно» возвращаться домой и он готов к потенциальной опасности. В заключение, комик призвал своих поклонников мыть руки и адекватно оценивать угрозу коронавируса.

Напомним, на петербургского комика Долгополова подали заявление об оскорблении чувств верующих. Предположительно, заявление связано с шуткой об имени Иисуса, которому, по мнению комика, больше подошло бы имя Богдан. Правоохранительные органы провели доследственную проверку, никаких обвинений Долгополову предъявлено не было.