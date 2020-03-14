Киевский экономист предложил продать ненужную Западу Украину Китаю

Киев, 14 марта. Украина может продать свои ресурсы Китаю в обмен на «защиту от России», если западные страны не готовы принять ее. Об этом заявил киевский экономист Игорь Селецкий.

В статье «Украина: на грани исчезновения» он привел свои рассуждения о шансах государства вступить в Европейский союз. Пока, по оценкам Селецкого, у Киева нет перспектив членства в организации, а Запад «продает» страну.

Селецкий пишет, что Украина является «частью западной цивилизации», одновременно утверждая, что Европа растеряла все свои ценности, и теперь в ней господствуют популизм, национализм и коммерческие интересы ее лидеров.

«Это Запад Греты Тунберг. Запад, который постоянно у всех просит прощения. <…> Запад, который решает несуществующие проблемы и не замечает очевидных. Если бы Запад создавали Греты, то его колонизировали бы индейцы, а не наоборот», — считает экономист.

По мнению Селецкого, Запад «разучился защищаться», в то время как украинцы «готовы отстаивать свою страну с оружием в руках» и возвращать утраченные идеалы. Он называет Украину «вакциной от Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации».

Экономист полагает, что Киеву следует сменить вектор развития и сделать выбор в пользу Пекина, поскольку если Запад «продает» Украину, то у ненужной страны «нет другого выбора».

«Китай хотя бы не несет за собой свой китайский мир. Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается. Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от России, если Запад не хочет этого делать», — резюмировал Селецкий.

Украинские власти уверенно определили для страны европейский вектор, закрепив его на конституциональном уровне. В феврале 2019 года занимавший пост президента страны Петр Порошенко подписал закон об изменениях в конституцию и утвердил в преамбуле основного закона формулировку о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса» страны.

Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что говорить о членстве Киева в ЕС в ближайшие годы нереалистично.