Сирия, 14 марта. Сторонники боевиков жгут покрышки в Идлибе на трассе М4, выступая против российско-турецких соглашений. Турецкий спецназ нейтрализовал в Ираке 11 террористов «Рабочей партии Курдистана». ​​​​Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армии (САА) и союзные силы: в Ракке задержали женщину, подозреваемую в пособничестве террористам «Исламского государства»1.

«Исламское государство»: совершило нападение на курдских боевиков на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ограбила штаб-квартиру волонтеров Сирийского Красного Полумесяца в Идлибе.

«Демократических силы Сирии» (SDF): потеряли трех боевиков убитыми и ранеными при подрыве патрульного автомобиля в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой техники для расчистки заграждений на трассе М4 на юге Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

В окрестностях города Аль-Бусейра был застрелен местный житель по имени Сулейман Хамид Насер. Как передает портал Deir Ezzor, группа неизвестных людей расстреляли мужчину в его собственном доме, он умер от полученных ран. Пока что ни одна из группировок не взяла вину на себя.

Также группа неизвестных, предположительно из состава «спящих ячеек» «Исламского государства», совершили нападение в деревне Аш-Шафа, где подбросили самодельную бомбу в автомобиль боевика SDF. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), один человек погиб на месте, двое других получили осколочные ранения.

Провинция Идлиб

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» закрывают отделения Сирийского Красного Полумесяца. Как сообщает портал Deir Ezzor, так называемое Правительство национального спасения, сформированное боевиками, выпустило днем декрет о запрете деятельности Красного Полумесяца на их территориях. После чего боевики конфисковали оборудование и имущество волонтеров в штаб-квартире организации в городе Идлиб.

Продолжаются массовые протесты у трассы M4 в поселке Ариха. Сторонники боевиков вооруженных группировок Идлиба выступили против совместного патрулирования российских и турецких военных. Во второй половине дня жители начали жечь покрышки и возводить заграждения на трассе. Предположительным организатором демонстрации выступает «Сирийская национальная армия». Позднее колонна турецкой бронетехники направились к поселку, чтобы попытаться расчистить дорогу и подготовить маршрут для патрулирования.

Провинция Ракка

На трассе Аль-Мунхар в восточной части провинции на противопехотной мине подорвался грузовик с цистерной нефти. Как передает портал Aleppo AMC, подрыв спровоцировал пожар. В настоящее время информации о жертвах подрыва не поступало.

Сообщается, что сотрудники правительственных служб безопасности арестовали женщину на КПП на въезде в город Ат-Табка. Согласно местному источнику агентство Halab Today, у женщины при обыске были изъяты агитационные материалы «Исламского государства».

Ирак

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Турции, военнослужащие нейтрализовали 11 террористов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в высокогорных районах на северо-востоке Ирака в рамках операции «Коготь». Рейд прошел в поселке Метина, поддержку с воздуха подразделению спецназа оказывали несколько ударных вертолетов ВВС Турции. Анкара отметила, что продолжит решительную борьбу с террористической организацией как на своей территории, так и в соседних государствах.

1 Организация запрещена на территории РФ.