Валаамский монастырь закроют на карантин по коронавирусу

Москва, 14 марта. Компания «Вертолетная тема», занимающаяся перевозками на остров Валаам, может понести большие убытки из-за карантина по коронавирусу, сообщила Федеральному агентству новостей замглавы компании Ольга Селиванова.

Как сообщил источник, с 15 марта с Валаама начнется масштабный выезд всех, кто не является жителем монастыря. В кельях и скитах планируют провести масштабную дезинфекцию.

«Отец Мефодий уже принес извинения и пожелал благословений нашим клиентам, но отменил все планируемые приемы. В свою очередь мы будем предлагать различные варианты в качестве альтернативы, например, Соловецкие острова – пока не закрыты и готовы встретить паломников», – пояснила Селиванова.

По ее словам, заявки на туры были расписаны до середины мая. Клиентам придется вернуть деньги за отмену туров.

На сайте ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» пока нет информации об ограничениях. Но в канцелярии Валаама обещают опубликовать письмо о карантине.