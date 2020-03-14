Коронавирус убивает российский турбизнес

Гендиректор ООО «Больше солнца» Дарья Евтеева в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, какие коррективы внес коронавирус в работу российского турбизнеса и есть ли у отрасли шансы выжить после эпидемии.

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) заявил, что, по его подсчетам, до 50 млн человек, задействованных в туристической отрасли, могут лишиться работы из-за COVID-2019, поскольку эпидемия, начавшаяся в конце прошлого года в Китае, а сейчас бушующая в Европе, может сократить количество путешествий на четверть. По словам главы турагентства «Больше солнца», прогноз WTTC — слишком оптимистичен, потому что сегодня встал вопрос о выживании туриндустрии. По крайней мере — в России. И это признают на самом высоком уровне. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в субботу заявил, что влияние коронавируса на туризм гораздо негативнее, чем падение курса рубля.

Дарья Евтеева говорит, что спрос россиян на отдых за границей в последние недели упал так, как еще ни разу не было за 13 лет ее профессиональной деятельности.

«Единичные продажи есть только потому, что сейчас туроператоры сделали очень выгодные условия оплаты: предоплата — 20%, а все остальное можно внести за две недели до вылета. Таких лояльных условий не было никогда. Это что касается акции «раннее бронирование» на лето и осень», — рассказала собеседница ФАН.

По ее словам, сейчас наиболее безопасными направлениями для отдыха считаются юг России, Мексика, Куба, Доминиканская республика и, как ни странно, Азия.

«На севере Китая эпидемия идет на спад, а на Хайнане новых случаев заражения не регистрируется уже три недели. Поэтому туристы обращают внимание на отдых на этом острове. Еще интересуются Вьетнамом, Таиландом. Конечно, довольно осторожно. Но лететь, по крайней мере, туда не боятся, в отличие от европейских стран, где сейчас ежедневно регистрируются сотни, а то и тысячи заболевших коронавирусом», — заметила Дарья Евтеева.

Она добавила, что туроператоры сейчас продают путевки по минимальным ценам, потому что им надо хоть что-то продавать. Но это не касается российских курортов, отдых на которых в свете последних событий подорожал вдвое, а то и больше.

«Мне нужно лететь на конференцию в Сочи в мае. За последнюю неделю авиабилеты туда подорожали в 2,5 раза. Вообще, сам отдых в Краснодарском крае и Крыму существенно вырос в цене. Спрос есть, но не все готовы отдыхать на наших курортах, тратя на это больше, чем за границей. Поэтому люди выбирают Турцию, например. Благо, сейчас ситуация вокруг нее наладилась. А еще полторы недели назад туда боялись лететь, но не из-за вируса, а из-за политической напряженности», — объяснила гендиректор турагентства.

Что касается возвращения путевок, приобретенных россиянами до вспышки коронавируса в Европе, то здесь не все так просто, говорит Дарья. В первую очередь потому что далеко не все авиакомпании, гостиницы и страховые возвращают деньги туроператорам.

«К примеру, у меня есть туристы, которые собирались лететь во Францию 1 мая. Ожидаемо, они отказались от поездки. Но авиакомпания не хочет возвращать людям деньги за билеты на самолет, потому что ограничение авиасообщения действует до 30 апреля. Если его не продлят, то самолет полетит. А это значит, что при отказе от билетов по своей воле человек не получит за них никаких денег. Потому что страна не закрыта и рейсы не сняты. А теперь представьте, что таких историй сотни и все кричат, желая вернуть свои деньги», — объяснила Евтеева.

По словам Дарьи, если неблагоприятная ситуация с коронавирусом не закончится в скором времени, то сначала обанкротятся авиакомпании, затем — туроператоры. Потому что они не могут вернуть людям стоимость всех приобретенных ранее билетов и путевок.

«В настоящее время туроператоры предлагают клиентам возврат без потерь в течение двух месяцев. И наверняка они какую-то сумму все равно будут удерживать как вычет фактически понесенных расходов, потому что невозможно всем вернуть деньги в полном объеме. Либо туроператоры предлагают переоформить путевку на другое направление и другие даты. При таком варианте работы есть шансы сохранить турбизнес», — отметила Дарья Евтеева.

Ранее ФАН рассказал о «юридической лазейке», которую нашли туроператоры, чтобы не возвращать клиентам деньги за путевки, аннулированные из-за коронавируса.