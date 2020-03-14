Украина закрывает границу из-за коронавируса и зовет граждан домой

Киев, 14 марта. Украина с 17 марта закрывает границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения, граждане смогут вернуться только на собственном транспорте. Об этом сообщил пресс-центр Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Пункты пропуска через государственную границу Украины будут закрыты с 00.00 17 марта в течение двух недель. Граждане Украины смогут попасть в страну на собственном транспорте, для них пункты пропуска будут открыты.

«СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться к 17 марта 2020 года. В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами», — говорится в сообщении СНБО.

С 16 марта 00.00 часов на две недели закрывается въезд на Украину для иностранцев и лиц без гражданства. Исключение составят лица, имеющие право на проживание на территории Украины. Кроме того, въезд будет возможен по отдельным решениям МИД — для дипломатов и сотрудников международных организаций.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заражения коронавирусом украинского дипломата за границей. Личность сотрудника дипведомства и страна не раскрываются.

Напомним, власти ДНР и ЛНР ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. В частности, гражданам Украины с высокой температурой въезд на территорию республик воспрещается.