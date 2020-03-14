Соловьев ответил Дерипаске, раздавшему указания по борьбе с коронавирусом

Москва, 14 марта. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил о готовности перечислить миллион рублей для помощи России и ее гражданам в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Соловьев ответил на сообщение бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее на своем канале в мессенджере опубликовал пошаговый план действий в условиях пандемии вируса. В частности, он предложил полностью закрыть госграницы и «пока не поздно» ввести в стране полный карантин.

«Прочитал пост Дерипаски. Увидел указания всем. Правительству, предпринимателям, людям. И себя он похвалил, и свою компанию. И страшный политический прогноз сделал. И потребовал немедленно всю страну посадить на карантин. Остановить», — написал ведущий.

Он отметил, что после ознакомления с планом Дерипаски у него возник закономерный вопрос: на что будут жить люди, если перестанут работать, поскольку далеко не все работодатели и сотрудники могут перейти на дистанционный формат.

«Вот лично Дерипаска сколько готов выделить своих собственных средств для помощи гражданам и государству? Тому самому государству и тем самым гражданам, которые регулярно входили в тяжелое положение Дерипаски и его бизнеса и оказывали всемерную поддержку. И во время кризиса 2008 и 2014 годов, и после введения санкций… список длинный», — напомнил он.

Ведущий поинтересовался у бизнесмена, готов ли он помочь стране в сложившейся ситуации не только советом, но и деньгами, а также сообщил, что лично готов перечислить миллион рублей.

На текущий момент COVID-19 диагностирован у 59 человек в России. За сутки число заразившихся увеличилось на 14. По данным оперштаба, девять новых случаев зарегистрированы в Москве, два ― в Кемеровской области, по одному в Подмосковье, Петербурге и Калининградской области.

В стране предприняты необходимые меры по предотвращению распространения инфекции: ограничено транспортное сообщение с государствами, в которых зафиксировано большое число зараженных, запрещены массовые мероприятия, введен контроль температуры на многих предприятиях, станциях метро и в аэропортах, определяются объемы производства средств защиты от вируса.