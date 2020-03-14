Путин не планирует зарубежные визиты на ближайшее время

Москва, 14 марта. Президент РФ Владимир Путин не планирует совершать зарубежные визиты в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, на планирует», — заявил Песков на вопрос о том, планирует ли президент РФ совершать зарубежные поездки в ближайшее время.

Правительство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок за рубеж из-за распространения коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что федеральным органам исполнительной власти было поручено воздержаться от командировок и личных поездок.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что по данным на 14 марта число заболевших коронавирусом в РФ составляет 59. За сутки число заразившихся увеличилось на 14. По данным оперштаба, девять новых случаев зарегистрированы в Москве, два ― в Кемеровской области, по одному случаю в Подмосковье, Петербурге и Калининградской области.