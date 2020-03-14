Мишустин обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса

Москва, 14 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к россиянам с рекомендацией минимизировать все поездки за границу из-за пандемии коронавируса и сократить количество массовых мероприятий в регионах страны.

Глава правительства принял участие в стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. В рамках заседания он напомнил, что кабмин уже обращался к органам исполнительной власти с просьбой воздержаться от командировок и поездок за пределы страны в личных целях.

«И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем. <…> Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — сказал Мишустин.

Премьер распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, на вокзалах и в аэропортах на 14 и 15 марта, чтобы не позволить вирусу распространиться. Он напомнил о том, что власти уже ограничили авиасообщение с крупными странами Евросоюза.

Председатель правительства обратил внимание, насколько важно сейчас сократить количество массовых мероприятий — спортивных, развлекательных и деловых. Глава кабмина призвал спокойно относиться к такой мере, ведь речь идет о профилактике, упреждающих мерах.

«Наша тактика здесь — работать на опережение, — подчеркнул премьер-министр. — Мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения».

Впервые о новом типе коронавируса стало известно в конце прошлого года, вспышку заболевания зафиксировали в Китае, в городе Ухань. Вирус быстро охватил более сотни стран мира. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-19 главным образом поражает легкие.

Всемирная организация здравоохранения признала, что мир столкнулся с пандемией. По данным на 14 марта, заразились уже более 145 тысяч человек, при этом свыше пяти тысяч скончались. Удалось вылечить около 72 тысяч человек.

Глава кабмина утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в стране, который предусматривает закрытие сухопутных участков границы с Польшей и Норвегией. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила усиление мер после 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.