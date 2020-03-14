Малькевич рассказал, как защититься от паразитирующих на коронавирусе создателей фейков

Москва, 14 марта. Фейковые новости о «тысячах зараженных коронавирусом» в России регулярно появляются в Сети. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал жестко пресекать распространение вбросов.

Ранее в Сети появился фейк о том, что якобы число зараженных коронавирусом в России превышает 12 тысяч человек. Затем мессенджеры облетело аудиосообщение уже о 20 тысячах заболевших.

Сейчас же активно распространяется фейк о «больных азиатах» на московском рынке «Садовод». Создатели вброса заявляют, что обитателей рынка забирают на «скорых». В качестве «доказательства» приводится видео проезжающей мимо «Садовода» кареты скорой помощи.

По словам Малькевича, ежедневно в Сети появляется до 3 тысяч новых фейков о коронавирусе. Ситуация создала благоприятную почву для авторов фейков, паразитирующих на эпидемии и паническом настроении у населения.

«За подобные пранки, розыгрыши, связанные с серьезными проблемными явлениями для общества, должно быть наказание публичное, суровое. Поскольку такие розыгрыши неприемлемы, когда нервы у людей взвинчены до предела», — заявил Малькевич в комментарии «Царьграду».

Глава Фонда считает, что в существующем законе о распространении фейковых новостей есть недочеты. По словам Малькевича, штраф за распространение фейка незначительный, кроме того, не прописаны критерии оценки.

Малькевич отметил, что защититься от паразитирующих на коронавирусе создателей фейков помог бы уход от анонимности. Именно анонимно чаще всего распространяется ложная информация.

«Мы все равно к этому придем через год-полтора, а потом скажут: «Был прав Малькевич». А мне важно не признание, а чтобы мы максимально реагировали, не доводя ситуацию с фейками до предела. Если не предпринимать меры, то через некоторое время появится столько фейковых сообщений, что власти будут вынуждены тратить все своё время, чтобы объяснить, как ситуация обстоит на самом деле», ― подытожил Малькевич.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что по данным на 14 марта число заболевших коронавирусом в РФ составляет 59. За сутки число заразившихся увеличилось на 14. По данным оперштаба, девять новых случаев зарегистрированы в Москве, два ― в Кемеровской области, по одному случаю в Подмосковье, Петербурге и Калининградской области.