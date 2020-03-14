Киев, 14 марта. Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба подтвердил первый случай заболевания украинского дипломата, однако не назвал его фамилию и не уточнил, в какой стране это произошло.

«Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить дееспособную линию помощи украинцам по всему миру», — говорится в сообщении Кулебы на сайте МИД Украины.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта 2020 года, переходят на особый режим. Работа с обращениями граждан будет производиться дистанционно. Эти меры не означают закрытия украинских посольств и консульств, уточнил Кулеба. Сотрудников дипломатической службы переведут на дистанционный режим работы везде, где это возможно.

«Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас для него есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы», — признался глава МИД Украины.

Ранее правительство Украины приняло решение об экстренной эвакуации граждан из Италии.