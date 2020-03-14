Европа к эпидемии коронавируса не готова. Колонка Голоса Мордора

С самого начала распространения коронавируса по Европе было понятно, что проблем не избежать и Королевству Нидерландов. Это маленькая, но самая густонаселенная страна в центре континента, жители которой так любят путешествовать, в том числе и в Италию, стала главным очагом распространения инфекции в Европе.

Население Нидерландов сейчас — свыше 17 миллионов человек, а по территории страна сравнима со странами Прибалтики, только еще меньше — уступает по площади даже Эстонии. Сухопутные границы королевство имеет только с Бельгией и Германией, да и они совершенно формальны — борд с названием страны, в которую вы въезжаете, и, пожалуй, все.

Инфекция в Нидерланды пришла именно из Италии. После этого было объявлено о том, что все контактировавшие с зараженным изолированы, а сам заболевший находится в больнице под наблюдением. Несколько дней было тихо, а потом начался самый настоящий шторм.

Количество заболевших начало расти в геометрической прогрессии и на сегодня составляет почти тысячу человек. Начались первые смерти. Со смертями — примерно все так, как и везде — пожилые люди, как правило старше 70 лет. Жесткий карантин введен не везде — лишь в нескольких городах и одной провинции, Брабант, где наиболее велико число зараженных.

Правительство регулярно проводит брифинги, но они как-то не особо успокаивают население. Например, на самой первой пресс-конференции по коронавирусу премьер-министр страны просто посоветовал всем мыть руки. Родители школьников еще неделю назад начали подписывать интернет-петицию о закрытии всех школ, но эту петицию, похоже, никто не замечает, несмотря на огромное количество подписавшихся.

А еще появляются совершенно дикие и ничем необъяснимые новости. Например, о паре, вернувшейся из-за границы с симптомами ОРВИ и незамедлительно сообщившей об этом медикам, где им сказали не волноваться и продолжать жить обычной жизнью. Пара на этом не остановилась и сообщила о своей проблеме еще в несколько органов — социальный службы, муниципалитет, и везде ответ был одинаковым — не волнуйтесь. Потом эти люди неделю ходили на работу. В итоге у обоих был диагностирован коронавирус. Но самое интересное началось потом: парочку обвинили в том, что они, вернувшись из-за границы, никому об этом не сообщили!

Еще СМИ писали про медика, вернувшегося из Италии и на следующий день вышедшего на работу в больницу. Работал он в хирургическом отделении и часто присутствовал в операционной. Через несколько дней у него также подтвердили коронавирус. Подобных историй — десятки.

Ситуация сейчас меняется с каждым днем, и новости совсем не обнадеживающие. Офисных работников переводят на домашний режим работы. Но Нидерланды — страна промышленная, с огромным количеством заводов и фабрик: рабочих перевести на домашний режим работы невозможно. Единственное, что пока предлагается сделать — перевести всех на сменный режим работы, чтобы одновременно в помещениях находилось как можно меньше людей. Мера, мягко говоря, сомнительная.

Складывается впечатление, что государство идет на несколько шагов позади инфекции. Некоторые элементарные меры надо было принимать с самого начала, но этого никто и не думал делать. Медики готовятся к тому, что количество заболевших вырастет еще в разы.

Медицина в Нидерландах, конечно же, неплохая, но она страховая, а страховые медицинские фонды сейчас будут пытаться всеми возможными способами избегать трат. Вполне вероятно, что больницы ожидает и дефицит необходимого оборудования, и медикаментов, и материалов. Сегодня объявили о том, что все запланированные процедуры и операции или отменены, или перенесены на неопределенный срок.

Насчет паники у населения — сказать сложно. Наверное, везде по-разному. Сообщения о том, что начали раскупать туалетную бумагу и картошку в крупных городских агломерациях на побережье, появились еще несколько дней назад, но например тот город, где живу я, еще несколько дней продолжал жить обычной жизнью. Однако сегодня утром в супермаркете и я впервые увидел пустые полки — видать, истерия добралась и до нас. Все это не особо радует.

В целом можно сказать, что Европа к эпидемии не готова. Касается это не только Нидерландов, а, наверное, всех стран. Что-то подсказывает мне, что страны бывшего соцлагеря переживут этот кризис куда проще и легче «старой Европы», так как народ еще не настолько изнежен и привычен к абсолютному комфорту, части которого предлагается лишиться. И, конечно же, самое драматичное то, что правительства попросту не успевают реагировать на ситуацию. Речь даже не об Италии, где по сообщениям СМИ проходит какая-то репетиция апокалипсиса, но и о Нидерландах, где правительство и различные службы в любых кризисных ситуациях всегда работали очень хорошо.

Народ, конечно, продолжает шутить и успокаивать себя тем, что не так страшен черт, как его малюют, но оптимизм в глазах потихоньку угасает. Сейчас все ждут понедельника с надеждой на то, что будут приняты очень жесткие карантинные меры на всей территории страны, но это всего лишь надежды.

Так что пока ничего оптимистичного сообщить не могу. Особой трагедии пока тоже не наблюдается, но ситуация ухудшается буквально с каждым новостным выпуском. Будем надеяться на лучшее и на то, что власти наконец-то начнут работать как положено.