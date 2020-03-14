Восемь примеров того, как турецкие СМИ ведут пропаганду против России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в начале недели, что российские средства массовой информации «при небольших разногласиях между Москвой и Анкарой» начинают распространять «очерняющую пропаганду». Заявления министра прозвучали, когда в Турции стал популярен сюжет телеканала «Россия 1» о том, как Эрдогану пришлось подождать две минуты перед встречей с Путиным 5 марта. Отметим, что сюжет был больше похоже на шуточный или развлекательный материал, а не попытку унизить или оскорбить турецкую делегацию.

На том же круглом столе Чавушоглу добавил, что турецкие СМИ никогда себе не позволяют подобную, как он сказал, «пропаганду» в отношении России.

Чуть ранее эту тему прокомментировал сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал сюжет манипуляцией и недобросовестной работой. В отличие от своего министра, который утверждал, что «в Турции СМИ так в отношении России не делают», Эрдоган отметил, что в каждой стране существуют медиа, которые могут действовать необдуманно.

Мы попытались разобраться в ситуации и привести примеры заголовков из турецких провластных изданий, рассказать о редакционной политике в моменты обострения отношений между Россией и Турцией, а также о заголовках и настроениях, которые турецкие СМИ транслируют своим читателям.

Газета «Тюркие» (Türkiye) принадлежит бизнесмену Муджахиду Орену, главе совета директоров «Ихляс Холдинг» (Ihlas Holding). В холдинг также входят телеканал TGRT, агентство IHA. Взгляды владельцев (до смерти холдингом руководил Энвер Орен) всегда были близки по взглядам Эрдогану, еще до победы его Партии справедливости и развития (AKP) на выборах в 2003 году.

Этот номер газеты Türkiye вышел через день после того, как стало известно, что в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих (позже число вырастет до 36). Заметим, что до публикации номера (28 февраля) Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин провели беседу по телефону, в которой президент России выразил соболезнования семьям погибших.

Вот что пишет газета в заголовке и в краткой аннотации к статье: «Надоело лицемерие России. И предает, и лжет. После предательского нападения Москва обвинила Турцию. Анкара при помощи доказательств раскрыла вранье русских».

Газета «Акшам» (Akşam) принадлежит бизнесмену Зеки Йешилдагу, брату Хасана Йешилдага. Хасан, как пишет турецкая газета Cumhuriyet, в 1998 году из-за экономических махинаций попал в тюрьму «Пынархисар», в которой находился Эрдоган. Будущий премьер, а потом президент Турции был осужден по обвинению в экстремистских высказываниях. Как ни странно, после выхода из тюрьмы его политическая карьера пошла резко вверх

Хасан позже заявлял, что его жизнь навсегда изменилась после того, как он провел четыре месяца в тюрьме с будущим премьером, а потом и президентом Турции. У медиагруппы ES Medya, в которую входит «Акшам», есть еще несколько газет и телеканалов: Star, Güneş, 24tv, Sky 360 tv.

Эта первая полоса вышла 21 февраля, то есть задолго до того, как ВВС Сирии нанесли удар по турецким военнослужащим, находившимся в боевых порядках идлибских боевиков, — однако уже после того, как 3 февраля в Идлибе в результате авиаударов погибли 15 турок. Издание пишет, что заявления российской стороны о проведении операции в одном из районов Идлиба, где ранее погибли двое турецких военных, вызвали подозрение, что военные погибли от удара ВКС РФ.

Газета Sabah («Сабах») входит в медиагруппу Turkuvaz Medya, в активе которой также находятся газеты Takvim, англоязычная Daily Sabah, глянцевые журналы и телеканалы Atv, Ahaber, Anews и т. д. Владелец медиагруппы (председатель совета директоров) — Орхан Джемал Калйонджу. На свадьбе сына Калйонджу свидетелем выступил Эрдоган. Заместителем председателя совета директоров является Серхат Албайрак – брат министра финансов Турции Берата Албайрака, который женат на дочке турецкого президента.

В данном случае, казалось бы, нет каких-либо резких слов — однако турецкие СМИ всячески пытаются показать свою силу, при этом пытаясь подчеркивая якобы слабые позиции российской дипломатии. В материале, опубликованном Sabah, говорится о том, что Москва якобы предложила турецкой стороне занять определенную часть Идлиба вдоль границ с Сирией, при этом освободив административный центр провинции.

«На переговорах между турецкой и российской делегациями в Москве со стороны России прозвучало скандальное предложение — Москва предложила Анкаре сократить зону влияния в Идлибе на 60 процентов. Турция отвергла это предложение России. Нежелание Турции принимать условия России заблокировали дальнейшее обсуждение вопроса», — пишет издание.

Стоит отметить, что российская сторона ни разу не озвучивала информацию о том, что она якобы предлагала уменьшить влияние Анкары, и подлинность этих утверждений не доказана. Однако эти заявления представляют Турцию для внутреннего читателя победителем за столом переговоров.

Газета Takvim («Таквим») входит в медиагруппу Turkuvaz Medya, заместителем председателя совета директоров которого является Серхат Албайрак – брат министра финансов Турции Берата Албайрака, который женат на дочери Эрдогана.

Оскорбительный заголовок в газете Takvim («Таквим») не требует разъяснений и говорит сам за себя.

И все-таки, чтобы понять, в чем причина таких категоричных оценочных суждений, читаем. В тексте говорится о заявлении Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Глава ЦПВС Олег Журавлев отметил, что заявления о «миллионном потоке беженцев» не соответствуют реальности. Тот факт, что это заявление российской стороны прозвучало в дни эскалации напряженности в Идлибе, издание каким-то образом оценило как «вранье», а также отметило, что в такие моменты заявления подобного рода должен делать президент России Владимир Путин. По мнению турецкой газеты, то, что подобные заявления делают другие лица, намекает, что президента России якобы пытаются оставить не у дел.

В момент, когда турецкое общество из-за гибели военных было особенно чувствительно к любому негативу, все та же газета Takvim, не имея собственных доводов, продолжала накачивать публику негативной информацией из западных источников, нагнетая атмосферу ненависти к России. Между тем, Минобороны РФ к тому времени уже сделало заявление о том, что российская сторона не знала о перемещении турецких военных, и сразу остановила авиаудары ВВС Сирии, как только узнала о потерях турецкой стороны.

Никаких доводов в статье не приводится — лишь фотографии турецких военных и слова: «Британская газета Guardian утверждает: турецкие солдаты погибли в результате авиаудара российских самолетов. Эта новость заставила задуматься над тем, что Россия пытается свалить вину за предательский удар на Асада?»

Исламистская газета Yeni Akit (разделяет взгляды турецкого президента и является одной из близких по идеологии изданий) опубликовала кадры видео, якобы снятых турецкими беспилотниками, с заголовком «Русские опозорились».

«Системы противовоздушной обороны российского производства оказались неэффективными и не смогли ничего сделать в момент, когда их снимали турецкие БПЛА», — говорится в подписи к видео.

Еще одна статья газеты «Сабах» была опубликована наутро после атаки в Идлибе, когда погибло более 30 турецких военных. Издание пытается доказать силу и значимость турецкой стороны, при этом, мягко говоря, принижая позицию России.

«Россия сделала первые заявления после предательской атаки, сказав, что авиаудары были нанесены не российскими силами. Эксперт по вопросам безопасности Имбат Муглу сказал, что эти заявления неудачные, по его словам, Россия тянет время. На самом деле она отступила из-за твердой позиции Турции, а также из-за обращения Анкары к НАТО, и из-за того, что Анкара пообещала отомстить за кровь своих солдат», — пишет издание.

Позже, 5 марта, станет понятно, кто тянул время, и кто в результате не реализовал свои наполеоновские планы. Вывод можно сделать, учитывая то, что не Путин поехал в Анкару, а Эрдоган приехал в Москву. Более того, это турецкий президент не смог вернуть девять наблюдательных пунктов, которые до сих пор находятся в окружении сирийской армии. Это турецкий президент не смог добиться закрепления своих войск на перекрестке трасс М4 и М5. Это турецкий президент не смог пойти дальше, как обещал, а наоборот — утратил часть территории, которую до этого с помощью своих прокси контролировал в Сирии.

Стоит обратить внимание на еще один очень показательный пример антироссийской пропаганды в турецких СМИ. Советник Эрдогана в комитете по внешней политике Месут Хаккы в эфире новостного канала Ahaber, оценивая ситуацию, в которой российская сторона не поддавалась ультиматумам турецкого президента и жестко стояла на своей позиции, заявил следующее:

«Возможно, русские полагают, что они могут начать столкновение с Турцией. Российская армия и советники, которые надоумили на это Путина, ошибаются. Я 35-40 лет своей жизни посвятил изучению России. Турки не похожи на другие народы. Мы воевали с вами 16 раз, и готовы сделать это снова. Мы проиграем, и вы проиграете тоже. Мы навредим России. Война нанесет вам неподъемный ущерб. Россия развалится изнутри. Я говорю вам: в России проживает 25 млн мусульман, и они заступятся за Турцию».

Это лишь часть заголовков, отражающих настроения в турецком обществе. В турецких СМИ более чем достаточно негатива в адрес России и российского руководства. Заявления главы МИД Мевлюта Чавушоглу о том, что турецкие издания и телеканалы «не ведут пропаганду против Российской Федерации» — ложны.

Подобные заголовки, изображения и тексты не только пытаются унизить противоположную сторону, но и настраивают население на негативное, более того, враждебное отношение к россиянам в Турции. И это опаснее всего.

Нужно понимать, что люди могут быть разной степени впечатлительности. И заголовки такого рода могут повлиять на восприятие турецкого гражданина так, что он решит пойти разбираться с первым попавшимся русским, которых в Турции, как известно не мало. И если вспомнить пример того, как турецкая молодёжь именно в эти февральские дни пошла громить русские могилы на кладбище в Анкаре, не исключено что они были спровоцированы подобными заголовками.

Gladius ferit corpus, animos oratio (Меч ранит тело, а слово — душу).