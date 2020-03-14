Американский морпех назвал «бесполезными» российские Су-57 и Т-14 «Армата»

Вашингтон, 14 марта. Российские перспективные танк Т-14 «Армата» и истребитель Су-57 не имеют реального военного потенциала. Об этом заявил экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс, который назвал машины «бесполезными».

По мнению американского морпеха, Россия попросту «поддерживает дискуссии о современном оружии, в реальности не производя его».

«Россия продолжает развивать эти системы, несмотря на неспособность финансировать их массовое производство», — заявил Холлингс.

Бывший военный добавил, что США имеют сотни действующих истребителей F-35 Lightning II, тогда как Россия — всего 12 несерийных самолетов Су-57.

«Крошечный флот российских истребителей-невидимок не представлял бы никакой реальной военной возможности, достойной внимания, если бы не наличие истребителя [Су-57], что заставляет их упоминать о себе на одном дыхании с США», — написал Холлингс в своем блоге.

Он упомянул также о межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат», ядерной торпеде глобальной дальности «Посейдон» и крылатой ракете «Буревестник». По его мнению, каждая из них «представляет собой реальную угрозу для российских противников», а отсутствие серийного производства соответствующего оружия «в конечном итоге не имеет значения».

Холлингс добавил, что репутация России способствует продажам ее оружия на мировом рынке, а вырученные средства успешно направляются на укрепление обороноспособности страны.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов раскритиковал подобное заявление издания The National Interest о якобы небоеспособности перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57. Специалист напомнил, что истребитель только принимается на вооружение, а это, разумеется, требует времени и доработок. Кроме того, вскоре появится новое ракетное вооружение. Кнутов подчеркнул, что Россия не устраивает гонки, поскольку они всегда негативно сказываются на качестве.

Слова Холлингса ставит под сомнение и утверждение Daily Mail, которая признала танк Т-14 «Армата» идеальным.