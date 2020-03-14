Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 59

Москва, 14 марта. Коронавирус нового типа COVID-19 диагностирован у 59 человек в России. За сутки число заразившихся увеличилось на 14. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, девять новых случаев зарегистрированы в Москве, два ― в Кемеровской области, по одному случаю в Подмосковье, Петербурге и Калининградской области.

Все заболевшие вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Италии, Франции, Австрии, Германии, Испании, Польши и Швейцарии. Всех, кто контактировал с заболевшими, поместили под наблюдение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у двух жителей Кемеровской области. Оба пациента находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, они изолированы и получают необходимое лечение. Еще одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус в Новокузнецке, диагноз в настоящий момент уточняется.