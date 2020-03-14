Врачи центра Алмазова назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Москва, 14 марта. Специалисты НМИЦ имени Алмазова в Петербурге назвали эффективный способ защиты от коронавируса. По их словам, иммунитет напрямую зависит от сна.

Глава центра Евгений Шляхто рассказал, что во время сна мозг полностью перенастраивается и отдыхает. С точки зрения химических процессов, во время сна удаляются все накопившиеся метаболиты в мозге. Это позволяет избегать многих болезней.

«Я уже не говорю о том, что за две–три бессонные ночи происходит мощнейшее угнетение иммунной системы, в результате чего человек становится подвержен многим инфекционным заболеваниям», — пояснил он.

Старший научный сотрудник группы сомнологии Людмила Коростовцева отметила, что полноценный сон является важным фактором против заражения коронавирусом.

В первую половину ночи активизируется противобактериальный и противовирусный иммунитет. Эксперт добавила, что хорошо выспавшийся после вакцинации человек имеет ярко выраженный иммунный ответ.

Подросткам до 17 лет нужно спать до 10 часов, взрослым — до девяти часов, а пожилым людям — до восьми часов. Главное после сна чувствовать себя бодрым и свежим.

Сомнологи рекомендуют ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Засыпать человек должен в течение часа, если вы не можете заснуть, нужно встать что-то поделать. После того, как вас начало клонить ко сну, попробуйте снова заснуть.

Напомним, что в мире уже более 136 тысяч человек, которые заразились коронавирусом. Жертвами вируса типа COVID-19 стали почти пять тысяч человек. По словам экспертов, пневмония нового типа представляет большую угрозу для пожилых людей.