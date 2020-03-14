Лариса Голубкина рассекретила чувства дочери к Фоменко

Москва, 14 марта. Российская актриса Лариса Голубкина рассказала, что ее дочь Мария все еще любит своего бывшего мужа, актера и телеведущего Николая Фоменко, в браке с которым была на протяжении тринадцати лет.

Фоменко стал первым и единственным мужем Голубкиной. Пара заключила брак в 1995 году, а развелась — в 2008. Во время совместной жизни у актеров родились двое детей: старшая дочь Анастасия и младший сын Иван, однако даже их появление не сохранило отношения.

После Фоменко Голубкина встречалась с Борисом Ливановым, сыном актера Василия Ливанова, но до брака дело не дошло. Лариса Голубкина уверена, что он едва ли мог бы состояться, поскольку ее наследница по-прежнему испытывает чувства к экс-супругу.

«Маша у нас однолюбка. И к тому избраннику, которого она когда-то полюбила (Фоменко. — Прим. ФАН), я тоже хорошо отношусь. Я считаю, что он хороший отец своих детей. И что бы Маша там ни говорила про кого-то, все равно это во главе угла. И я на ее стороне», — рассекретила чувства дочери и свое отношение к актеру она в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее 57-летний Фоменко озадачил поклонников, опубликовав серию пикантных фото с молодой актрисой в ванной. Многие успели подумать, что актер завел новый роман и решил таким образом провокационно заявить о нем, однако оказалось, что он просто разыграл пользователей. Снимки были сделаны на съемочной площадке проекта «Офигенные».

О личной жизни Фоменко известно немногое, поскольку актер предпочитает не выставлять ее напоказ. Уже более 10 лет он состоит в отношениях с Натальей Кутобаевой, с которой тайно обвенчался в 2008 году, напоминает Kp.ru. Этот брак стал для Фоменко уже четвертым и принес еще двоих детей.