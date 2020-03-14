Петросян на отдыхе в ОАЭ исполнил заветную мечту молодой жены

Дубай, 14 марта. Известный юморист Евгений Петросян отправился в долгожданный отпуск с молодой супругой Татьяной Брухуновой в Объединенные Арабские Эмираты, где наконец смог расслабиться после плотного рабочего графика.

Пара активно делится с подписчиками снимками с отдыха. Как призналась Брухунова, в этой поездке исполнилась ее заветная мечта — познакомиться с верблюдом.

«Сбылась моя мечта. Ни к чему слова. Я счастлива», — написала девушка в постах в Instagram.

СМИ удалось подсчитать, в какие суммы обошелся паре шикарный отдых. Например, эксклюзивный сафари-тур, включающий памятный снимок с соколом, кальян, тату хной и ужин-барбекю в формате «шведский стол», стоит без малого 53 тысячи рублей.

Кроме того, супруга Петросяна красовалась в отпуске в стильных и весьма не дешевых нарядах. Например, слитный купальник стоит порядка 25 тысяч рублей, очки — 30 тысяч, а авоська, послужившая дополнением к одному из образов, — 100 тысяч рублей.

Влюбленные остановились на искусственном острове Пальма Джумейра, который славится роскошными отелями. В прошлом году пара останавливалась в Fairmont The Palm, где за неделю потратила 200 тысяч рублей.

«Каждый раз, когда оказываюсь в Эмиратах, приобретаю себе брошь из лимитированной коллекции. Здесь совсем другой выбор, лучше, чем в Москве и даже в Европе», — хвалилась Брухунова.

Напомним, что до романа с Брухуновой Петросян состоял в браке с известной артисткой Еленой Степаненко. В ноябре 2018 года Хамовнический районный суд Москвы расторг брак звездной пары.

Степаненко, похудевшая за год на 42 килограмма, недавно призналась, что продолжает молиться за своего бывшего супруга. Артистка утверждает, что за все простила Петросяна и сейчас относится к нему совершенно спокойно.