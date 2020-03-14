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Граждан Украины экстренно эвакуируют из Италии

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Граждан Украины экстренно эвакуируют из Италии

Киев, 14 марта. Правительство Украины поручило обеспечить экстренную эвакуацию своих граждан из Италии. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании кабмина по ситуации с коронавирусом.

За эвакуацию отвечают министерство инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД Украины. Государственной таможенной службе поручено оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию граждан Украины.

«Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы», — сообщило правительство Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закроет регулярное авиасообщение с другими странами. Грузовые пункты пропуска, авиа-, железнодорожные, морские и автомобильные продолжат функционировать. До 3 апреля на Украине введен карантин. Первый летальный исход от коронавируса на Украине был зафиксирован 13 марта.

Власти неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Прибывающим с территории Украины и не имеющим регистрации в ДНР или ЛНР въезд будет закрыт, если обнаружится высокая температура.

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