Донбасс сегодня: ВСУ устроили страшную ночь в ДНР, силы ООС понесли серьезные потери

Донбасс, 14 марта. Четверо мирных жителей получили ранения, один из них скончался, в результате массированного обстрела силами ООС. Личный состав ВСУ грабит военные склады. Из-за коронавируса отложены сроки ротации бригад ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Подразделения Операции объединенных сил устроили адскую ночь мирным жителям Донецкой Народной Республики. Обстрелы велись по всем ключевым направления обороны республики, ранены мирные жители.

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, применялась дальнобойная 122-мм артиллерия, тяжелые 120-мм минометы, зенитные установки, гранатометы, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, стрелковое оружие. Под огнем были Зайцево, Горловка Донецк, Еленовка, Петровское и еще несколько населенных пунктов.

В районе Горловки ранено трое местных жителей. Это мужчина 1959 года рождения с осколочным ранением лба, женщина 1959 года рождения с осколочными ранениями грудной клетки и локтевого сустава, подросток 2006 года рождения с осколочным ранением головы. Там же повреждено восемь жилых домов.

Васильевская насосная станция под обстрел за сутки попала три раза. Персонал станции укрывался в подвалах. Повреждены оказались фасад и остекление здания. Всего украинская армия использовала более 300 боеприпасов.

Утром обстрелы продолжились. В поселке Сигнальное тяжело ранен мужчина 1935 года рождения, который вскоре скончался от полученных ранений. Повреждены два дома и линия электропередач.

Штаб ООС переносит сроки ротации из-за коронавируса

Командующий силовой операцией Киева в Донбассе Владимир Кравченко издал приказ о мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса. Об этом стало известно от представителей Народной милиции ДНР.

По словам источника дончан в штабе ООС, передвижение военнослужащих, мирных граждан, военного и гражданского транспорта в зоне ООС ограничено только территорией Донецкой и Луганской областей. Военно-медицинское управление ВСУ запланировало проведение мероприятий по санитарной обработке военной и гражданской инфраструктуры, а также местных жителей и военнослужащих.

В 46-й, 59-й, 72-й, 92-й бригадах ВСУ, которые собирались отбывать в пункты постоянной дислокации, объявлено о переносе сроков ротации. Источник также рассказал, что сроки карантина, возможно, продлят, так как командование бригад не понимает степени опасности распространения новой инфекции. Личный состав подразделений в зоне ООС недоволен решением командования и готов игнорировать приказы руководства на боевых позициях.

Проверки выявляют массовые недостачи в ВСУ

Из заявления оборонного ведомства ДНР стало известно о том, что в 57-й и 92-й бригадах ВСУ командование ООС провело комплексные проверки, которые выявили около 45% военной техники, которая не пригодна к пользованию. В 92-й бригаде установлен факт хищения и продажи двух тонн тосола, насосов, стартеров и других запчастей. Благодаря этому насчитали несколько единиц нерабочей техники: пять танков, три артиллерийских установки, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей.

Чтобы проверяющие не выявили непригодную технику, ее заранее отправили на вокзал станции «Красноармейск» — ожидать приближающуюся ротацию. По словам спикера Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, комиссия из штаба оперативно-тактической группировки «Север» выявила в 59-й бригаде ВСУ недостачу в виде 150 бронежилетов и тепловизоров производства США. Назначено проведение служебного расследования.

В ДНР рассказали о небоевых потерях ВСУ за неделю

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, за минувшую неделю украинская армия понесла колоссальные небоевые потери. Восемь солдат противника погибли и 21 ранен.

Так, в 57-й бригаде ВСУ во вторник после подрыва военной машины на мине погибли семь человек и ранены шесть. В праздничный день 8 марта зафиксировано сразу пять ДТП с участием военной техники и водителей из 28-й, 128-й и 10-й бригад. При этом во всех случаях водители были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие в ДТП военнослужащие находятся в госпиталях с травмами.

Еще один резонансный факт зафиксирован в городе Марьинка, где военный «Урал» врезался в гражданский микроавтобус. В ДТП погиб один местный житель и двое травмированы. Еще 10 солдат из 58-й бригады госпитализированы с отравлением некачественным алкоголем. От передозировки наркотиками в больнице Волновахи умер прапорщик из 128-й бригады. Солдат 128-й бригады получил ранения из-за взорвавшегося боеприпаса при подвешивании его на беспилотник.