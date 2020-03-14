Главные новости 14 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 14 марта.

Доктор уточнила, что пациенты в последние минуты жизни пребывают в ясном уме, смерть встречают осознанно. Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом.

По мнению врача, распространившаяся инфекция для граждан РФ является далеко не самым страшным вызовом. Психолог объяснил, почему россияне не паникуют из-за коронавируса.

Коронавирус нового типа COVID-19 подтвержден у двух жителей Кемеровской области. Коронавирус выявлен у двух человек в Кемерово.

В ходе идущей между Саудовской Аравией и Россией необъявленной нефтяной войны преимущества — на стороне Москвы. Саудовские НПЗ доказали свою уязвимость перед внезапной атакой с неба.

Только Россия может стать арбитром на «неуправляемой» Украине, считает писатель Захар Прилепин. Прилепин назвал Россию единственным возможным арбитром на «неуправляемой» Украине.

Федеральное агентство новостей рассказывает о последних новостях, связанных с распространением коронавируса в России и мире. Коронавирус 14 марта 2020 года: последние новости, возраст заболевших, карантин в России.

Ермак заявил, что выход Киева из Минских соглашений может повлечь за собой катастрофические последствия для страны. Ермак заявил, что выход из Минских соглашений может стать катастрофой для Киева.

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