Диетолог Копытько назвала болезни, вызванные ожирением

Москва, 14 марта. Избыточный вес может стать причиной возникновения ряда опасных заболеваний, заявила врач-диетолог Марина Копытько.

По словам врача, страдающие ожирением больше подвержены сахарному диабету, гипертонии, раку и болезни суставов. При этом человек может не испытывать никакого дискомфорта, отметила диетолог.

«Пациент может себя хорошо чувствовать, не предъявлять никаких жалоб и следовать идее бодипозитива, но, как показывает статистика, в этом есть огромная угроза», — заявила Копытько в комментарии «Вечерней Москве».

Диетолог добавила, что каждые десять килограммов веса приводят к увеличению давления на десять миллиметров ртутного столба и повышают сахар в крови на одну единицу.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил вегетарианцев в России об опасной болезни. Вегетарианцев и традиционалистов в России весной может ждать авитаминоз, сообщил врач. Авитаминоз развивается в связи с недостатком в организме определенного витамина.

Большинство россиян так или иначе получают нужное количество микроэлементов и витаминов. Опасная болезнь в большинстве случаев грозит лишь тем, кто ограничивает себя в еде целенаправленно, предупредил врач. Эксперт рассказал о случаях, когда девушки садятся на вегетарианские или низкокалорийные диеты, и у них начинаются проблемы со здоровьем.