Дочь Заворотнюк показала архивные фото мамы и бабушки

Москва, 14 марта. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала архивные фото мамы и бабушки и призналась, что именно эти две женщины являются для нее воплощением женской красоты.

В своем Instagram девушка решила порассуждать с подписчиками на тему прекрасного и вспомнила, что подразумевает собой красота с точки зрения словарного определения, и как менялись представления о ней в разные эпохи.

Кроме того, она объяснила, почему считает идеалом красоты своих родных женщин.

«Воплощением женской красоты для меня лично являются моя мама и моя бабушка. Помимо их внешней невероятной красоты, в них есть одухотворенность, внутренняя наполненность и нравственность. Завершу цитатой моего самого любимого драматурга Уильяма Шекспира: «Влюбиться можно в красоту, но полюбить — лишь только душу», — написала она.

Свои рассуждения девушка сопроводила фотографиями, на одной из которых запечатлена сама Анастасия Заворотнюк, а на другой — ее мать, Валентина. В «карусель» она также включила и свое свежее фото. Таким образом, подписчики смогли увидеть, насколько похожи между собой представительницы трех поколений.

«Какие же вы красивые — ты и мамочка твоя»; «Женщины вашей семьи — идеал красоты, как внешне, так и внутренне. Анастасия Юрьевна — это лучшее, что есть в моей жизни»; «Анна, вы очень красивы! И мама, и бабушка! Очень похожи»; «Аня, ничего в себе не меняйте, вы и так красотка. А мамочке вашей быстрейшего выздоровления», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, прошлым летом в СМИ появилась информация о тяжелом онкологическом заболевании Анастасии Заворотнюк, однако близкие актрисы не дали ни одного официального комментария по поводу ее диагноза. В последнее время хоть как-то высказываться о состоянии актрисы начала дочь. Девушка призналась, что семья молится о выздоровлении звезды.