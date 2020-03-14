Профессор ВШЭ рассказал о козыре России на случай глобального экономического кризиса

Москва, 14 марта. Россия обладает серьезным козырем на случай глобального экономического кризиса, заявил профессор НИУ ВШЭ, философ и политолог Олег Матвейчев.

Падение рубля вызвало много обсуждений. Курсы валют лихорадило вслед за существенным снижением цен на нефть из-за срыва переговоров стран ОПЕК+. Аналитики заговорили о глобальном финансовом кризисе.

Как напомнил Матвейчев, в свое время было и по 80 рублей за доллар, но «никто при этом не умер». Несмотря на панику, указал профессор, российская экономика не просто выстояла, но и обрела гораздо большую конкурентную способность. Экспортеры стали больше зарабатывать, повысилось сальдо торгового баланса, стало больше валютных поступлений, произошло импортозамещение.

«Поэтому на рубль, на доллар, на эти все скачки я плевал и никогда даже не слежу за этим. И вам также советую», — добавил он.

Матвейчев поспешил успокоить взволнованных соотечественников, что Россия будет при экономическом кризисе в гораздо более выигрышном положении, чем остальные.

«В отличие от нас, другие страны не имеют подушки безопасности, а, наоборот, — имеют огромное количество долгов», — рассказал он.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Россия непременно обратит нефтяной кризис себе на пользу — и одной из предпринятых мер должна стать переработка собственного сырья.