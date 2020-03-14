Порошенко экстренно возвращается из Испании, чтобы не попасть в карантин

Киев, 14 марта. Бывший президент Украины Петр Порошенко прервал курс детоксикации в испанской клинике из-за закрытия авиасообщения на Украине на фоне коронавируса и возвращается в страну.

Порошенко покинул Украину 8 марта, из-за чего в очередной раз пропустил допрос в Госбюро расследований (ГБР). Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения с 17 марта. Глава государства призвал всех граждан страны в течение трех суток вернуться домой.

Источник издания Strana.ua в партии «Европейская солидарность» рассказал, что экс-глава Украины проходил лечебный курс по детоксикации в одной из клиник Испании. Порошенко должен был пробыть там еще неделю, однако вынужден вернуться в страну из-за закрытия авиасообщения.

«Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта», — сообщил источник.

Те, кто не успеет вернуться до 17 марта, будут доставлены в страну отдельно. Их обяжут пройти двухнедельный карантин. Порошенко экстренно возвращается из Испании, чтобы не попасть в 14-дневную обсервацию.

Граждане Украины, которые по объективным причинам не вернуться домой в установленный срок, должны обратиться в консульства в странах своего пребывания, сообщил Зеленский. Глава государства пообещал, что правительство простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.

На Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом, один человек скончался. Правительство Украины ввело карантин в учебных заведениях и запретило массовые мероприятия до 3 апреля.