Отменивший гастроли Пригожин допустил перенос голосования 22 апреля из-за коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин предложил план действий при голосовании по поправкам к конституции, если в России осложнится эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусом. Отвечая на вопрос Федерального агентства новостей по поводу изменения из-за коронавируса гастрольного графика певицы Валерии, продюсер также высказался по поводу голосования по конституции, намеченного на 22 апреля.

По мнению Пригожина, следует внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в России и в мире, а затем в зависимости от этого действовать.

«Все зависит от пика эпидемии коронавируса, который нас еще ждет, — это мое мнение, я его никому не навязываю и никому официально не предлагаю, — отметил Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом ФАН. — Если ситуация и дальше будет осложняться, если будут проблемы такого характера [как сейчас], то, наверно, есть смысл голосование перенести. Если все закрывается, если отменяются массовые мероприятия, нелогично и нецелесообразно с этим не считаться».

По словам Пригожина, у России большой запас внутренней стабильности и уверенности в своих силах, чтобы при необходимости пойти на такой шаг.

«У нас сегодня с точки зрения стабильности все предельно понятно. У нас достаточно приличный срок до выборов, чтобы голосование по конституции или по каким-то другим вопросам можно было перенести. Нет критической даты, которая этого [голосования именно 22 апреля] требует. Поэтому, может быть, есть смысл перенести, например, на лето или куда-то еще. Если все будет закрываться, если все будет отменяться, есть смысл перенести и голосование тоже. Это логично».

Продюсер напомнил, что до назначенной даты голосования еще достаточно много времени, чтобы в зависимости от ситуации принять то или иное решение.

«Еще раз повторю — речь идет о 22 апреля, до этого еще, извините, месяц, а за месяц многое может измениться», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 не повлияет на всероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ, однако точная дата его проведения может быть скорректирована в зависимости от обстоятельств. По мнению спикера СФ, сегодня правительство РФ принимает достаточные меры по борьбе с распространением инфекции.

«Думаю, несмотря на все опасения по коронавирусу, общероссийское голосование все-таки должно состояться», — заявила Матвиенко.

В субботу президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в конституцию. Документ поступит на утверждение в Конституционный суд и — при положительном вердикте КС — на всенародное утверждение. Поправки будут приняты, если за них проголосует более 50% принявших участие в голосовании.

На сегодня пандемией коронавируса затронуто более 130 стран, особенно непростая ситуация складывается в Италии. Россия вводит ограничительные карантинные меры в связи с распространением инфекции, вызванной COVID-19.