РЖД отменили поезда из Москвы в Париж и Берлин из-за коронавируса

Москва, 14 марта. «Российские железные дороги» (РЖД) отменяют несколько поездов из Москвы в Берлин и Париж, сообщили в пресс-службе компании.

Решение об отмене поездов приняли на фоне закрытия сухопутной границы с Польшей. Поезда перестанут ходить в Берлин с 15 марта, в Париж — с 17 марта.

Как пишет KP.Ru, Белорусская железная дорога также временно приостановила движение поездов в Польшу из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что российский перевозчик «Аэрофлот» отменил рейсы в некоторые города Европы из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. Речь идет о городах Германии, Испании, Израиля и Италии.

По последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 136 тысяч человек по всему миру. Больше всего заболевших в Китае, Иране, Италии.