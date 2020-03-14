Миро напомнила Самойловой, почему нельзя прощать Джигана

Москва, 14 марта. Блогер Лена Миро раскритиковала модель и супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову за то, что та не планирует лишать мужа родительских прав после громкого скандала. В своем микроблоге она заявила, что у модели отсутствует самоуважение, и назвала ее «терпилой».

Напомним, Самойлова прервала молчание и сообщила, что не будет отбирать у супруга родительские права, а также опровергла домыслы о том, что исполнитель, находясь в неадекватном состоянии, избивал ее и детей.

Миро уверена, что на личном примере модель в сложившейся ситуации продемонстрировала проблему большинства российских женщин, которые, по ее мнению, заблуждаются при оценке поступков своих мужчин. Она напомнила, как снисходительно относятся многие россиянки к своим возлюбленным.

«Проблема всех наших баб в том, что они не уважают себя. Бьет? — Значит, любит. Матом [кричит] на детей? — Воспитывает. Сторчался от наркоты? — Устает же, снимает стресс, милый мой! Ну, и так далее», — написала она.

Блогер убеждена, что даже если ситуация в семье доходит до критической, русская «баба-терпила» в 90% случаев найдет оправдание своему возлюбленному-абьюзеру. Аналогичным образом, считает Миро, поступает и Самойлова, заявляющая о необходимости поддержать в трудной ситуации отца своих детей.

По мнению блогера, звезде стоило действовать жестко: не прощать выходки рэпера, а порвать отношения с ним и лишить его родительских прав.

«К сожалению, столь очевидные решения не про Оксану. <...> Сидела на цепи у батареи, пока муж не пересовал всем клубным телкам, и будет сидеть. Сосать, рожать, терпеть. Уверена, у Оксаны найдутся сотни и тысячи сопереживальщиц. Мы терпим, и ты терпи! Ну, а чего? Женская доля такая!» — иронизирует Миро.

Ранее блогер раскритиковала оказавшуюся в сложном семейном положении Самойлову за «эмоциональную распущенность». Миро резко отреагировала на слова модели «Я просто не хочу просыпаться в этот мир», заявив, что как мать четверых детей она не имеет права позволять себе подобные слабости.