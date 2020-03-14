Полиция задержала у здания ФСБ в Москве участников акции против приговора по делу «Сети»

Москва, 14 марта. Полиция задержала около 20 человек у здания Федеральной службы безопасности России на Лубянке в Москве во время несанкционированной акции против приговора по делу «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Вышедшие на улицы люди хотели устроить одиночные пикеты и создать «живую цепь» вокруг главного здания ФСБ. Среди задержанных на акции — лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.

Сотрудники правоохранительных органов по громкоговорителям предупредили, что акция незаконна, поскольку не была согласована с властями. Полиция попросила собравшихся разойтись.

Напомним, уголовное дело террористического сообщества «Сеть» было возбуждено в октябре 2017 года. Как выяснила ФСБ, которая занималась следствием, ячейки организации располагались в Санкт-Петербурге, Москве, Пензе, Омске и Белоруссии, а ее участники занимались боевой подготовкой. Радикалы планировали осуществить теракты с использованием взрывчатых веществ на мероприятиях с большим скоплением людей.

Семь фигурантов дела были осуждены на сроки от шести до 18 лет колонии. Они подали апелляционные жалобы на приговор. Однако не так давно появились цензурированные расшифровки аудиозаписей телефонных разговоров членов террористического сообщества, которые не шифровались и ясно излагали, чем планировали заниматься.

«Сеть» включена в единый федеральный список организаций, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ, на основании постановления Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года.