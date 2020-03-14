Турфирмы нашли лазейку, чтобы не возвращать деньги за сорванные из-за коронавируса поездки

Ассоциация туроператоров России (АТОР) настаивает на том, чтобы коронавирус был признан обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором). В таком случае турфирмы смогут не возмещать клиентам полную стоимость путевок, которые были возвращены из-за введения карантина в стране предполагаемого отдыха либо приостановки авиасообщения с ней.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, если сложившуюся ситуацию с туризмом из-за коронавируса официально признают форс-мажорной, то это позволит отсрочить выплаты авиакомпаний и туроператоров по всем обязательствам перед клиентами.

«Это, по сути, то же самое, что перенос сроков вылета», — сказала Ломидзе в интервью агентству «Прайм».

Ее позицию на правах анонимности объяснила гендиректор петербургского турагентства, работающего по франшизе бренда «Слетать.ру».

«В связи с закрытием многих стран сейчас очень много возвратов путевок. Вчера и сегодня закрылись Индия, Чехия, Кипр... Мы очень надеемся, что распространение коронавируса и введение карантинов из-за него признают обстоятельством непреодолимой силы. Это значит, что договоры с туристами потеряют свою силу, и стороны будут договариваться либо о возврате денег, либо о переносе тура на другие даты или на другое направление. При этом будет удерживаться индивидуальная комиссия в зависимости от затрат, понесенных на оформление конкретной путевки. Для турагентств и туроператоров это спасение», — сказала собеседница Федерального агентства новостей.

По словам главы турагентства, если коронавирус признают форс-мажором, турфирмы смогут не возвращать клиентам фактически понесенные затраты при оформлении путевки.

«С каждой заявки мы платим налоги, платим за аренду офиса, за расходные материалы и так далее. Все эти деньги мы тоже должны возвращать клиентам, пока коронавирус не признан обстоятельством непреодолимой силы. А это фактически означает разорение всей туристической отрасли. Потому что все несут колоссальные убытки — авиакомпании, туроператоры, отели, а оборотных денег, чтобы рассчитаться с клиентами, у них сейчас попросту нет. Если же правительство услышит призыв АТОР признать ситуацию в туристической сфере форс-мажорной, то мы сможем договариваться со своим клиентами так, чтобы и наш бизнес не закрылся», — объяснила представительница туротрасли.

Отметим, что на данный момент коронавирус признан обстоятельством непреодолимой силы только в Москве. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин.