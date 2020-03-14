Оппозиция готова рисковать здоровьем россиян в условиях пандемии коронавируса

Столичная мэрия во второй раз отказалась согласовывать митинг оппозиции против поправок в конституцию в связи с борьбой с распространением коронавируса. Такое решение спровоцировало недовольство в «либеральных кругах», хотя ограничения в первую очередь носят превентивный характер.

Наряду с некоторыми западными странами, где пандемия набрала достаточно серьезный масштаб, взятый московскими властями курс на защиту населения выглядит единственно верным и целесообразным.

Как работают дополнительные меры для защиты москвичей от коронавируса

В субботу, 14 марта, мэрия Москвы ввела дополнительные меры для защиты москвичей от коронавируса, эпицентр распространения которого перенесся из Китая в страны Европы. Теперь жители столицы, вернувшиеся из опасных стран, а также те, кто живет с этими людьми, должны осуществить самоизоляцию на дому в обязательном порядке.

Также с понедельника вводится свободное посещение школ, а работодатели не должны допускать на рабочие места тех, кто ранее соблюдал режим самоизоляции. Коронавирус официально признается обстоятельством непреодолимой силы на фоне событий в некоторых европейских государствах, где количество зараженных вирусом стремительно увеличивается с каждым днем.

Наиболее опасными странами, где коронавирус проявляет себя активнее всего, являются Италия, Германия, Франция, Испания, Иран, Южная Корея и другие. В России в настоящий момент зафиксировано 47 случаев заражения.

Либералы требуют исключений

В нынешних реалиях, когда число заразившихся во всем мире продолжает расти, запрет на проведение массовых собраний выглядит целесообразным и вполне очевидным. В то же время представители так называемой оппозиции считают, что правительство якобы использует пандемию, чтобы не дать членам «либерального сообщества» устроить очередной митинг и «нарушить их конституционные права». В частности, речь идет о несогласовании акций против поправок в конституцию.

По мнению отдельных оппозиционеров, запрет на проведение митинга якобы носит показательный характер и в очередной раз обличает «тоталитаризм» в современной России». В Петербурге на этой почве традиционно выделился депутат местного Закса от партии «Яблоко» Борис Вишневский. В своем Telegram-канале он четко дал понять, что коронавирус якобы не представляет серьезной угрозы для граждан.

В Москве число игнорирующих опасность «видных» оппозиционеров несколько выше. В качестве организаторов акций выступают сразу несколько объединений, считающих, что их позиция по поправкам в конституцию важнее здоровья москвичей. В частности, к игнорированию озвученных мэрией мер безопасности призывают члены «Открытой России» Михаила Ходорковского, активисты незарегистрированной «Либертарианской партии» и команды Егора Жукова.

Ограничения на массовый сбор как эффективный инструмент борьбы с пандемией

Оппозиционеры утверждают, что несогласование митинга правительствами Москвы и Санкт-Петербурга является посягательством на их конституционные права. При этом они не учитывают, что в стране были отменены любые мероприятия (концерты, форумы, ледовые шоу и так далее).

Примечательно, что требующие массовых протестов оппозиционеры также не берут в расчет то, каким образом борьбу с коронавирусом ведут страны Запада. Если обратить внимание на конкретные примеры государств Европейского союза или США, можно увидеть, что их подход к насущной проблеме гораздо жестче и категоричнее.

Возвращаясь к волнующему либералов аспекту о запрете массовых мероприятий, примечательными выглядят действия властей Финляндии. После выявления 50 заболевших коронавирусом, а также объявления ВОЗ пандемии правительство соседней страны запретило мероприятия численностью более 500 человек до конца мая. При этом планируется ужесточить ограничения, связанные с угрозой нового типа вируса.

Еще одной европейской страной, введшей серьезные ограничения на массовые сборы, стала Шотландия. Как сообщает правительственный сайт, официальный Эдинбург аналогичным образом запретил мероприятия с участием более 500 человек. Эти шаги направлены на снижение рисков заболевания коронавирусом с учетом его стремительного распространения в Европе.

В число стран, ставших самыми настоящими жертвами пандемии, попали Италия, Иран и Южная Корея. На днях глава КНР Си Цзиньпин выразил лидерам этих государств соболезнования в связи с тяжелой ситуацией. Так, последствия распространения коронавируса вынудили правительства прибегнуть к целому комплексу суровых мер, направленных на ликвидацию угрозы. Из последних новостей известно, что под запрет попали любые собрания людей — даже при самой минимальной численности. Проводятся операции по освобождению улиц, проспектов и магазинов. Людям запрещается выходить на улицу без реальной необходимости.

Не смогли остаться в стороне и Соединенные Штаты, регулярно выставляемые российскими либералами как пример поборничества свободы слова и демократии. Эта страна оказалась бессильна перед коронавирусом. В настоящий момент на государственном уровне применяются меры, призванные сдержать распространение инфекции.

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп издал указ о 30-дневном запрете на въезд в страну. Также он порекомендовал американцам воздержаться от поездок за рубеж в связи с новой пандемией. Помимо иных очевидных мер по борьбе с распространением коронавируса Белый дом постановил запретить любые публичные собрания или мероприятия. Несколько штатов — например, Калифорния, Орегон, Сиэтл — установили конкретное ограничение — в одном месте могут собраться не более 250 человек.

Борьба с короновирусом важнее

Как показывает мировая практика по борьбе с коронавирусом, действия российских властей полностью оправданы и соответствуют стандартам ВОЗ. Важно учитывать, что многие меры, в том числе самоизоляция граждан, были предприняты задолго до того, как этим озаботились в странах-очагах распространения опасной инфекции.

Массовое собрание людей в одной точке (порядка 4,5 тысячи человек), как хотят представители «либеральной идеи», гарантированно приведет к негативным последствиям и новым заражениям. Либертарианцы, сторонники Михаила Ходорковского и Егора Жукова не учитывают фактор элементарной заботы о населении. Их видение ситуации предполагает вывод людей на улицы, и, как следствие, раскачку ситуации в стране, несмотря на очевидные угрозы здоровью россиян.

