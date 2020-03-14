Установлены личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

Москва, 14 марта. Исследователи установили личности 96 из 400 ветеранов Латышского легиона СС, которые в настоящее время проживают в США, Латвии, Австралии и других странах. Об этом рассказал директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

По его словам, подразделения, входившие в состав легиона, в годы Великой Отечественной войны совершили множество жестоких преступлений. Например, каратели уничтожили мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черном.

Бывшие легионеры, некоторые из которых остались в Латвии, а другие перебрались за границу, создали свою организацию, получившую название «Ястребы Даугавы». Именно они, как указал Дюков, стали инструментом «мягкой силы» Риги во время распада Советского Союза.

«МИД Латвии фактически курировал деятельность «ястребов»: в частности, в США этим занимался советник латвийского посольства в Вашингтоне Юрис Пекалис», — сказал исследователь.

В свое время организацию возглавлял Янис Цирулис. Он участвовал в массовом убийстве мирного населения в деревне Жестяная Горка. По данным КГБ СССР от 1968 года, он лично пытал и расстреливал взятых в плен красноармейцев. Следственный комитет РФ в прошлом году возбудил по факту геноцида уголовное дело.

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