Иосиф Пригожин рассказал, как коронавирус изменил планы Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как ситуация с коронавирусом сказалась на гастрольном графике его супруги Валерии. По словам Пригожина, им с Валерией пришлось сильно скорректировать свои планы, но к сложившейся ситуации они относятся ответственно и с пониманием.

«Мы уже переносим все гастроли, — ответил Пригожин на соответствующий вопрос Федерального агентства новостей. — Уже перенесли концерты, которые должны были состояться у Валерии в Хельсинки, в Таллине, в других городах — мы все это перенесли на конец октября. Мы также готовим видеообращение на эту тему, оно появится в понедельник. Естественно, все мероприятия, которые у нас были запланированы в Молдавии и других странах, тоже переносятся на осень».

По словам Иосифа Пригожина, отмена поездок и гастролей, стремительное изменение всех планов — это не слишком приятная и вынужденная мера, но они с Валерией относятся к происходящему ответственно и осознанно.

«Да, это вынужденная мера, но мы полностью осознаем, что происходит. Мы не можем идти вразрез со всем миром. Сегодня, учитывая все обстоятельства, лучше перестраховаться», — подчеркнул продюсер.

Напомним, Россия вслед за другими странами проводит карантинные мероприятия в связи с пандемией, вызванной коронавирусом COVID-19. Так, в Москве и других городах запрещены массовые мероприятия, организациям рекомендовано переводить сотрудников на удаленный режим работы, в столице вводится свободное посещение учебных заведений.

Что касается ситуации в мире, то в Китае эпидемия пошла на убыль, а вот в Европе все очень серьезно, особенно в Италии, где практически все население в полном смысле слова заперто на карантин. Всего в мире инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, выявлена у около 150 тысяч человек, погибли более пяти тысяч заболевших. Пандемия, вызванная коронавирусом, захватила более 130 стран.