Ветеран-колясочник совершит велопробег из Петербурга в Брест в честь 75-летия Победы

В преддверии 75-летия Великой Победы петербургский Союз ветеранов ОСН «Тайфун» готовит «военное паломничество» по мемориальным зонам России и Белоруссии. Этой акцией участники свяжут воедино поколения бойцов, павших за Родину не только в Великой Отечественной, но и в современных войнах.

Сама идея отправиться на велопробег принадлежит майору спецназа, кавалеру Ордена Мужества Николай Евтуху, ставшему инвалидом на Второй чеченской войне, и руководителю Союза ветеранов «Тайфун» Андрею Кочеткову. В прошлом году они с сослуживцами уже покорили Эльбрус, а теперь собрались совершить своего рода памятный марш-бросок.

«С Колей мы не просто друзья и боевые братья — мы единомышленники. Когда-то мы вместе служили в подразделении, бывали в командировках в горячих точках, а теперь поддерживаем друг друга и всех наших боевых товарищей. Наш союз для того и существует, чтобы мы держались вместе. Мы все неугомонные, активные. После покорения Эльбруса решили не останавливаться на достигнутом, — рассказал Федеральному агентству новостей Кочетков. — Конечный пункт, Брест, Николай выбрал сам. Для него это важное событие, возможность не только поднять пласты исторической памяти, но и раздвинуть пределы собственных возможностей, ведь это будет самый длинный марш-бросок в его жизни — маршрут охватывает свыше 1200 километров».

Выдвинуться в путь планируют 23 апреля. Сейчас Николай деятельно готовится к поездке, посвящая много времени тренировкам на своем специальном велотренажере, колеса которого можно крутить руками. Едут командой из восьми человек на велосипедах в сопровождении нескольких машин, еще двое участников присоединятся к колонне в Пскове. Помимо ветеранов в велопробеге примут участие действующие бойцы спецподразделения «Тайфун», а также сотрудники управлений Следственного комитета по Санкт-Петербурга и Пскову.

Выехав с площади Победы в Питере, они отправятся в Гатчину, где возложат цветы к мемориалу воинской славы, далее по плану — «Купол» в Псковской области, памятник павших воинов шестой роты. В Белоруссию участники хотят прибыть до 7 мая, чтобы успеть подготовиться к торжественному возложению цветов защитникам Брестской крепости.

«Я очень давно хотел посетить Брест и его мемориальную зону, — поделился с ФАН майор Евтух. — Это дань уважения и возможность соприкоснуться с теми картинами, с памятью о Великой Отечественной войне. Увидеть своими глазами место, где герои перешли предел человеческих возможностей. А в Псков поедем, чтобы навестить ребят из шестой роты, ведь мы их знали. Наш маршрут свяжет поколения бойцов, павших в Великой Отечественной и в современных войнах, а также тех, кто сейчас служит Родине. Посетим места, где шли бои — для меня это очень важно. Поэтому сейчас я готовлюсь психологически и физически. Неизвестно, как отреагирует тело, ведь это будет самый длинный марш-бросок в моей жизни — почти две недели в пути… Есть в этом своя ностальгия по командировкам, когда надо было просто двигаться — вперед и вперед».

Как и при поколении Эльбруса, инициативу спецназовцев поддерживает Союз дорожников Ленинградской области. Они помогают приобрести реквизит и все необходимое для поездки. По словам Николая, участники готовятся к пробегу с большим энтузиазмом.