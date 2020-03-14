Академик Малеев назвал шесть способов защититься от коронавируса

Москва, 14 марта. Распространение коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 в России удается сдерживать благодаря целому комплексу противоэпидемических мер. Не допустить вспышки инфекции в РФ можно, если каждый россиянин будет соблюдать шесть простых правил, заявил академик РАН, инфекционист Виктор Малеев.

Малеев является признанным во всем мире экспертом в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней. Именно он работал в очагах опасных инфекций ― холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Врач назвал шесть способов защититься от коронавируса.

Прежде всего, Малеев рекомендовал отказаться от рукопожатий. Врач отметил, что заменить контакт можно улыбкой или кивком головой.

Второй простой способ защитить себя от коронавируса ― избегать контактов. Инфекционист советует дотрагиваться до поверхностей только тыльной стороной руки. Например, включать таким способом свет или нажимать кнопку в лифте. Двери лучше открывать локтем или бедром, особенно в общественных и публичных местах.

Важной защитной мерой является дезинфекция. Малеев настоятельно рекомендует использовать дезинфицирующие салфетки или раствор прежде чем зайти домой или сесть в машину. Средства дезинфекции необходимо использовать после каждого контакта с предметами общего пользования.

Четвертый важный пункт для защиты от коронавируса ― тщательно мыть руки с дезинфицирующим средством на спиртовой основе. Это необходимо делать в течение 10-20 секунд каждый раз по возвращении домой.

Кроме того, необходимо пользоваться одноразовыми салфетками при кашле и чихании и выбрасывать их сразу после применения. Если салфеток нет под рукой, то необходимо использовать локоть, отметил врач в письме KP.ru.

В заключение Малеев рекомендовал оставаться дома, как только появились первые симптомы респираторной инфекции ― недомогание или температура. Это позволит не подвергать риску себя и окружающих.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России на 14 марта составляет 47.