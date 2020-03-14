Харламов поздравил Волю с днем рождения совместным постельным фото

Москва, 14 марта. Резидент Comedy Club Гарик Харламов поздравил коллегу по сцене Павла Волю с днем рождения, опубликовав пикантный совместный снимок. Юморист показал в Instagram постельное фото с товарищем.

В субботу, 14 марта, Павлу Воле исполняется 41 год.

«Сегодня день рождения у гиганта мысли и волшебника мыльных пузырей Павла Воли! Так поздравим же его, господа и дамы, с этим днем. Паша, будь счастлив и никогда не болей! Здоровья всем твоим близким, и пусть юмор никогда не опускает флаг в твоем сердце. Купи себе все. Ура. Это пишу тебе я , человек справа. На фото сзади. Виват!» — написал Харламов в публикации.

К пожеланиям звезды Comedy в комментариях присоединились певицы Глюкоза и Ольга Бузова, а также продюсер Иосиф Пригожин. Знаменитости не стали писать Воле многословных сообщений, ограничившись общими емкими поздравлениями «с праздником».

Снимок в кровати и пожелания Харламова оценили пользователи соцсети. Они назвали юмористов «чудесной парой» и придумали свои версии насчет того, как двое взрослых мужчин оказались в одной постели.

«Самое главное пожелание в этом году: «Никогда не болей», — заметила studenikina.198757. «Чудесная пара!» — прокомментировал _dmitry_shu_. «Горячие», — написала iryu1984. «Хоть одна хорошая новость. А то везде Джиган да рубль», — отметила natalikovalenko1987. «Одним словом: шоу-бизнес», — констатировала sax_sem.

Не так давно Харламов отметил собственный день рождения — 28 февраля ему исполнилось 39 лет. В свой праздник он признался, что боится стареть, поэтому рад, что еще не встретил новый десяток.