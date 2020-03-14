Daily Mail назвала Валентину Матвиенко «первой женщиной-космонавтом»

Лондон, 14 марта. Британская газета Daily Mail перепутала Валентину Терешкову с Валентиной Матвиенко, назвав спикера российского Совфеда «первой женщиной в космосе».

В материале, опубликованном накануне, говорилось о предложенной поправке к Конституции РФ, автором которой стала первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации и депутат Государственной думы России Валентина Терешкова.

Однако журналисты перепутали ее со спикером Совфеда и «отправили в космос» Матвиенко. При этом публикация сопровождалась фотографией Терешковой.

«В своем выступлении перед голосованием в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко, депутат и первая женщина-космонавт советского периода назвала принятие поправок «одним из самых важных вопросов в современной истории России», ― сказано в публикации.

Позже статья была исправлена, авторы нашли ошибку и вернули Терешковой статус первой женщины в космосе.

В начале недели Терешкова предложила внести в конституцию поправку, позволяющую снять число ограничений на президентские сроки. Позднее российский лидер Владимир Путин одобрил предложение с условием, что поправку поддержит народ и одобрит Конституционный суд РФ. Терешкова прокомментировала предложение отменить все ограничения по числу избраний президента. По ее словам, данная инициатива исходила не от каких-то политических кругов, а от простых людей.