Саакашвили предрек Украине «жестокий» экономический кризис из-за коронавируса

Киев, 14 марта. Украина из-за пандемии коронавируса столкнется с экономическим кризисом, страна будет жить в шоковом состоянии. Об этом заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«На Украине грядет рецессия под 10%, сокращение экономики в ближайшие два-три месяца. Даже если вирус будет изолирован в следующие два-три месяца, потом от трех до шести месяцев — катастрофическая депрессия», — предрек он.

Саакашвили призвал не надеяться на финансовую поддержку со стороны Международного валютного фонда, к которому и так уже выстроилась длинная очередь желающих получить деньги.

«Сейчас четко правительство должно сидеть и говорить: «У нас будет жестокий экономический кризис», — добавил он.

По его мнению, «миллионы людей могут остаться без работы», вдобавок в страну вернутся граждане, уезжавшие в Европу, охваченную теперь вирусом, на заработки.

«Мы готовы к этому? <...> Будет гуманитарная проблема», – констатировал бывший губернатор Одесской области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на эту тираду заверил, что правительство «постоянно работает над четким планом», думает о последствиях пандемии и ее влиянии на экономику страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в минувшую среду объявила пандемию нового типа коронавируса в мире. По последним данным, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались уже более пяти тысяч человек. Вирус охватил уже более ста стран, в особенности европейские — Италию, Испанию, Германию и Францию. Распространяется COVID-19 и на территории США.

Власти Украины на три недели ввели карантин в связи со вспышкой вируса и временно закрыли 170 из 219 пограничных пунктов пропуска, в том числе и у линии соприкосновения в Донбассе.