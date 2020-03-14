Главный пульмонолог РФ рассказал об этапах заражения коронавирусом

Москва, 14 марта. Болезнь, вызванная новым типом коронавируса COVID-19, проходит четыре этапа, рассказал главный пульмонолог России Александр Чучалин.

Врач рассказал проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия», что первая стадия заболевания длится от семи до девяти дней и именуется «вирусемией». По его словам, на этом этапе болезнь напоминает безобидную простуду. Однако ситуация кардинально меняется с девятый по четырнадцатый день развития инфекции, когда формируется вирусно-бактериальная пневмония.

«После поражения эпителиальных клеток организма в этом анатомическом пространстве дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов, бактерий», — пояснил эксперт.

По словам пульмонолога, врач должен показать свое мастерство по выявлению болезни на ранних этапах. Если болезнь не контролируется, то наступает агрессивная форма заболевания — некардиогенный отек легкого, указал врач. По его словам, человек не может самостоятельно дышать, но это лечится с помощью машины искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Если человек переносит эту фазу, то иммуносупрессия, вызванная поражением приобретенного и врожденного иммунитета, становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы», — добавил специалист в области медицины.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнила Deita.ru. Постепенно вирус стал распространяться по всему миру. Число заболевших превысило 147 тысяч человек. Из-за инфекции погибли свыше пяти тысяч человек, добавило «Утро.ру».