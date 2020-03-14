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Главный пульмонолог РФ рассказал об этапах заражения коронавирусом

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Главный пульмонолог РФ рассказал об этапах заражения коронавирусом

Москва, 14 марта. Болезнь, вызванная новым типом коронавируса COVID-19, проходит четыре этапа, рассказал главный пульмонолог России Александр Чучалин.

Врач рассказал проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия», что первая стадия заболевания длится от семи до девяти дней и именуется «вирусемией». По его словам, на этом этапе болезнь напоминает безобидную простуду. Однако ситуация кардинально меняется с девятый по четырнадцатый день развития инфекции, когда формируется вирусно-бактериальная пневмония.

«После поражения эпителиальных клеток организма в этом анатомическом пространстве дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов, бактерий», — пояснил эксперт.

Главный пульмонолог РФ рассказал об этапах заражения коронавирусом

По словам пульмонолога, врач должен показать свое мастерство по выявлению болезни на ранних этапах. Если болезнь не контролируется, то наступает агрессивная форма заболевания — некардиогенный отек легкого, указал врач. По его словам, человек не может самостоятельно дышать, но это лечится с помощью машины искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Если человек переносит эту фазу, то иммуносупрессия, вызванная поражением приобретенного и врожденного иммунитета, становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы», — добавил специалист в области медицины.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнила Deita.ru. Постепенно вирус стал распространяться по всему миру. Число заболевших превысило 147 тысяч человек. Из-за инфекции погибли свыше пяти тысяч человек, добавило «Утро.ру».

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Источник: RT
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