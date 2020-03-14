Сирийский террорист записал из Ливии обращение к родным

Сирийские наемники продолжают выкладывать видеозаписи из Ливии, где они воюют на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По мнению эксперта, боевики чувствуют себя в чужой стране как дома и имеют долгосрочные планы.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором присланный Турцией в Ливию сирийский боевик рассказывает о своей жизни. В своем обращении к родным террорист Абу Ахмед сообщает, что его дела идут хорошо, и с ним все в порядке. Это не первая такого рода запись, которую снимают прибывшие в страну наемники.

Additional evidence that #Turkey is sending more #Syrian mercenaries to #Libya. Here is a member of the Turkish-backed #terrorists " afi Abu Ahmed, sending a video to his children from #Libya fighting for the #GNA .#Erdogan



pic.twitter.com/oiIgOi8OlD — M.LNA (@LNA2019M) March 13, 2020

Ранее на видео попала переброска сирийских наемников из Турции, записанная внутри самолета, где находилось несколько десятков бойцов. Вместе с тем боевики снимали себя на телефон, когда ехали по улицам Триполи. Зверства экстремистов попадали на камеру во время расправы над гражданскими в столице Ливии.

Подобное поведение прибывающих в североафриканскую страну террористов может быть связано с тем, что они считают себя хозяевами этой территории. Так считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. По его словам, в ином случае подобные видео должны запрещаться, вплоть до изъятия телефонов.

«Я думаю, что у них есть уже установка, что это ваша земля, вы здесь находитесь легитимно, и вам скрывать нечего. Только в таком формате это возможно, потому что, если бы они находились в полулегальном положении, то такого рода видео явно бы запрещались. Есть же практика, что телефоны забирают, не дают вообще связаться с родственниками именно таким наемникам», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог.

Эксперт подчеркивает, что, если боевики могут иметь при себе средства связи, значит, пользоваться ими не запрещено. Это может означать, что между бандитами и Турцией — достаточно однозначные, даже «официальные» договоренности, поэтому они считают, что находятся в Ливии легально.

К тому же подобные видеозаписи — еще одно доказательство того, что в информационной войне Анкара потерпит поражение, потому что «они где-то что-то недопросчитали и недоосознали», говорит эксперт. Это связано с тем, что боевикам закон не писан, и подобного рода ролики стали распространяться все чаще. Впоследствии они становятся доказательством иностранного вмешательства, которое уже ни для кого не секрет.

«Они там уже как хозяева. Не просто гости, появившиеся ненадолго, а они там обосновались, может даже и надолго. Значит, контракты у них долгосрочные. Не на месяц, не на два, а на несколько лет. Этот уровень наглости можно оценить как то, что с такими боевиками направившая их страна далеко не уйдет», — отметил в разговоре Антон Бредихин.

Напомним, что Турция продолжает переправлять сирийских наемников в Ливию, чтобы они воевали на стороне нелегитимного Правительства национального согласия. Вместе с тем Анкара посылает бандформированиям вооружение и военную технику. Согласно последним данным, документально подтвержден факт того, что в 2017–2018 годы турецкое правительство переправляло членов вооруженных группировок из Сирии в Судан, после чего — в Ливию. Сейчас переброска боевиков идет напрямую, и среди бойцов находятся, в основном, сирийские и турецкие экстремисты. На данный момент количество переброшенных в североафриканскую страну террористов насчитывает около 4750 человек.