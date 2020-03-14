Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Сирийский террорист записал из Ливии обращение к родным

147
0 Оставить комментарий

Сирийский террорист записал из Ливии обращение родным

Сирийские наемники продолжают выкладывать видеозаписи из Ливии, где они воюют на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). По мнению эксперта, боевики чувствуют себя в чужой стране как дома и имеют долгосрочные планы.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором присланный Турцией в Ливию сирийский боевик рассказывает о своей жизни. В своем обращении к родным террорист Абу Ахмед сообщает, что его дела идут хорошо, и с ним все в порядке. Это не первая такого рода запись, которую снимают прибывшие в страну наемники.

Ранее на видео попала переброска сирийских наемников из Турции, записанная внутри самолета, где находилось несколько десятков бойцов. Вместе с тем боевики снимали себя на телефон, когда ехали по улицам Триполи. Зверства экстремистов попадали на камеру во время расправы над гражданскими в столице Ливии.

Подобное поведение прибывающих в североафриканскую страну террористов может быть связано с тем, что они считают себя хозяевами этой территории. Так считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. По его словам, в ином случае подобные видео должны запрещаться, вплоть до изъятия телефонов.

«Я думаю, что у них есть уже установка, что это ваша земля, вы здесь находитесь легитимно, и вам скрывать нечего. Только в таком формате это возможно, потому что, если бы они находились в полулегальном положении, то такого рода видео явно бы запрещались. Есть же практика, что телефоны забирают, не дают вообще связаться с родственниками именно таким наемникам», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог.

Сирийский террорист записал из Ливии обращение родным

Эксперт подчеркивает, что, если боевики могут иметь при себе средства связи, значит, пользоваться ими не запрещено. Это может означать, что между бандитами и Турцией — достаточно однозначные, даже «официальные» договоренности, поэтому они считают, что находятся в Ливии легально.

К тому же подобные видеозаписи — еще одно доказательство того, что в информационной войне Анкара потерпит поражение, потому что «они где-то что-то недопросчитали и недоосознали», говорит эксперт. Это связано с тем, что боевикам закон не писан, и подобного рода ролики стали распространяться все чаще. Впоследствии они становятся доказательством иностранного вмешательства, которое уже ни для кого не секрет.

«Они там уже как хозяева. Не просто гости, появившиеся ненадолго, а они там обосновались, может даже и надолго. Значит, контракты у них долгосрочные. Не на месяц, не на два, а на несколько лет. Этот уровень наглости можно оценить как то, что с такими боевиками направившая их страна далеко не уйдет», — отметил в разговоре Антон Бредихин.

Сирийский террорист записал из Ливии обращение родным

Напомним, что Турция продолжает переправлять сирийских наемников в Ливию, чтобы они воевали на стороне нелегитимного Правительства национального согласия. Вместе с тем Анкара посылает бандформированиям вооружение и военную технику. Согласно последним данным, документально подтвержден факт того, что в 2017–2018 годы турецкое правительство переправляло членов вооруженных группировок из Сирии в Судан, после чего — в Ливию. Сейчас переброска боевиков идет напрямую, и среди бойцов находятся, в основном, сирийские и турецкие экстремисты. На данный момент количество переброшенных в североафриканскую страну террористов насчитывает около 4750 человек.

Новости партнеров

Новости партнеров